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Giriş Tarihi: 3.6.2023 15:22

Son dakika transfer haberi: Burak İnce için Süper Lig ekipleri sıraya girdi!

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika transfer haberi: Burak İnce için Süper Lig ekipleri sıraya girdi!

Son dakika transfer haberi: Henüz 16 yaşında Altınordu formasını giymeye başlayan ve etkili performansıyla Avrupa’dan birçok takımın teklif yaptığı genç oyuncu Burak İnce, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Arminia Bielefeld kulübünden ayrılmaya hazırlanan oyuncu Türkiye'ye transfer olabilir. İşte tüm detaylar...

Henüz 16 yaşında Altınordu formasını giymeye başlayan ve etkili performansıyla Avrupa'dan birçok takımın teklif yaptığı genç oyuncu Burak İnce, 2022 yılının ocak ayında 1.35 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olmuştu.

Burak İnce devre arasında transfer olduğu Bundesliga ekibinde 5 maça çıkmış, sergilediği performanla da beğenileri kazanmıştı. Burak, sonraki dönemde takımının Bundesliga 2'ye düşmesiyle beraber kulübünün kendisiyle olan sözleşmesini uzatma teklifini geri çevirdi ve bu sezon yalnızca 2 maçta forma giyebildi.

Ancak kulübü Arminia Bielefeld Bundesliga 2'de sezonu 16. olarak tamamladı ve 3.lige düşmemek için oynadığı play out maçlarının ilk ayağını deplasmanda 4-0 kaybederek büyük ölçüde lige veda etti. Takımının Bundesliga 3'e düşmesiyle beraber serbest kalacak olan Burak İnce'ye Avrupa'dan ve Türkiye'den birçok takımın ilgisi devam ediyor.

SÜPER LİG EKİPLERİ SIRAYA GİRDİ

Yetenekli oyuncuya, Türkiye'den başta Başakşehir, Konyaspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Rizespor olmak üzere birçok takımın ilgi gösterdiği öğrenildi.

Henüz 19 yaşındaki yetenekli oyuncunun gelecek sezon nerede olacağı büyük merak konusu.

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Son dakika transfer haberi: Burak İnce için Süper Lig ekipleri sıraya girdi!
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