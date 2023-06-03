Son dakika transfer haberi: Burak İnce için Süper Lig ekipleri sıraya girdi!

Henüz 16 yaşında Altınordu formasını giymeye başlayan ve etkili performansıyla Avrupa'dan birçok takımın teklif yaptığı genç oyuncu Burak İnce, 2022 yılının ocak ayında 1.35 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olmuştu.

Burak İnce devre arasında transfer olduğu Bundesliga ekibinde 5 maça çıkmış, sergilediği performanla da beğenileri kazanmıştı. Burak, sonraki dönemde takımının Bundesliga 2'ye düşmesiyle beraber kulübünün kendisiyle olan sözleşmesini uzatma teklifini geri çevirdi ve bu sezon yalnızca 2 maçta forma giyebildi.

Ancak kulübü Arminia Bielefeld Bundesliga 2'de sezonu 16. olarak tamamladı ve 3.lige düşmemek için oynadığı play out maçlarının ilk ayağını deplasmanda 4-0 kaybederek büyük ölçüde lige veda etti. Takımının Bundesliga 3'e düşmesiyle beraber serbest kalacak olan Burak İnce'ye Avrupa'dan ve Türkiye'den birçok takımın ilgisi devam ediyor.

SÜPER LİG EKİPLERİ SIRAYA GİRDİ



Yetenekli oyuncuya, Türkiye'den başta Başakşehir, Konyaspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Rizespor olmak üzere birçok takımın ilgi gösterdiği öğrenildi.

Henüz 19 yaşındaki yetenekli oyuncunun gelecek sezon nerede olacağı büyük merak konusu.