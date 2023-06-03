Trabzonspor stad sponsurluğunda Mauro Icardi sözleri!

Trabzonspor'da 53. Olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Mauro Icardi örneğini vererek scout birimine ödenen yüklü harcamaları eleştirdi.

"YAT GEZ SONRA ICARDI'Yİ ÖNER"

Zeyyat Kafkas, "İzleme komitelerine maaş vermeyeceksin, bu bir arkadaşımın fikridir. Araştır, futbolcu öner, senin önerdiğin futbolcu yarın A takımda oynamaya hak kazanırsa kulüp de maddi olarak yararlanırsa maliyetinden yüzde olarak vereyim. Yat gez sonra Icardi'yi öner. Bana Ümit Milli'den, Anadolu'dan kimi önerdin ? Yakın zamanda Trabzonspor'da hangi futbolcu yukarı çıktı ? Bu sorunları çözmezsek yarın bu mali yük asla inmeyecek" ifadelerini kullandı.

"STAT İSİM SPONSORLUĞU İÇİN MÜJDEYİ YAKINDA VERECEĞİZ"

Öte yandan Kafkas, yönetimin 5 yıllık makro planda yapılacaklarla ilgili bilgi de verdi. Zeyyat Kafkas, "Stadyum sponsorluğu ve diğer gelir getirici çalışmalarımız devam ediyor. Stat isim sponsorluğu için müjdeyi yakın zamanda vereceğiz. Trabzonspor kadın komisyonunun kurulması için de çalışıyoruz. 5 yıllık bir planlama ile yürütülecektir. Double-Pass firması ile sağlıklı bir sistem oluşturmak için çalışmalarımızı sürüyor. Akademimizin yönetim kadrosunu ve idari kadrosunu belirlediler. Teknik kadro konusunda da çalışmaları devam ediyor. İlk meyveleri 3 yıl sonra almaya çalışacağız. 2'nci Lig temsilcimiz 1461 Trabzon ile işbirliği anlaşma yaptık. Sebatspor ile de neler yapabileceğimizi konuşacağız. Yurt dışında da pilot takım oluşturma, Trabzon Koleji ve kadın komisyonu kurulması çalışmalarına başladık" şeklinde konuştu.