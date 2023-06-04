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Giriş Tarihi: 4.6.2023

City İstanbul’a mutlu geliyor

City İstanbul’a mutlu geliyor
Manchester'ın iki takımı City ile United 152 yıllık FA Cup tarihinde ilk kez finalde karşı karşıya geldi. Mutlu sona Premier Lig'de de şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City ulaştı: 2-1. City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, maça hızlı başladı. Hakemin ilk düdüğünün üzerinden 13 saniye geçtiğinde topu ağlara gönderip turnuva tarihinin en hızlı golüne imza attı. Manchester United 33'te Fernandes'in penaltısı ile skoru eşitledi: 1-1. Ancak 51. dakikada ilk golde olduğu gibi De Bruyne'nin pasıyla İlkay fileleri gördü: 2-1. Sezonu çifte kupa ile tamamlayan M.City şimdi rotasını 10 Haziran'da İstanbul'da İtalyan ekibi İnter'le oynayacağı Şampiyonlar Ligi finaline çevirdi.

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City İstanbul’a mutlu geliyor
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