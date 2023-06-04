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Giriş Tarihi: 4.6.2023 20:18 Son Güncelleme: 4.6.2023 20:19

Derbi öncesi Fenerbahçeli yıldızdan olay sözler! "Bu lig şaibeli..."

Derbi öncesi Fenerbahçeli yıldızdan olay sözler! Bu lig şaibeli...

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı açıklamada, çok konuşulacak ifadeler kullandı. Genç oyuncu, ''Bu lig bu sene şaibelerle dolu'' diye konuştu..

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesinde Süper Lig ve sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu hakkında konuştu.

Yayıncı kuruluşa konuşan İsmail Yüksek "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden 24 yaşındaki futbolcu "Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok! Galatasaray maçını kazanmak için her şeyi yapacağız. Sonrasında Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarımızı bir nebze mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS: "BAZI MAÇLAR SAHADA OYNANMADAN KAZANILDI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Ligin son maçı derbiye denk geldi. Deprem sonrası bu şekilde ligi bitiriyoruz. Deprem nedeniyle bazı maçlar sahada oynanmadan kazanıldı. Bu ligin gerçekliğini ortadan kaldırıyor. Galatasaray maçını kazanmak için oynayacağız. Kazanma ihtimalimiz olan bir kupa var. Türkiye Kupası hedefimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda ezeli rakiplerle oynanan bu maçlar her oyuncuyu motive eder. Bu nedenle hazırlanmak zor olmadı.

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Derbi öncesi Fenerbahçeli yıldızdan olay sözler! "Bu lig şaibeli..."
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