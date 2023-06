Erden Timur'dan şampiyonluk sonrası flaş açıklama: "Anamızın ak sütü gibi helal"

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, şampiyonluğun ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

"Çok mutluyum. Bunu tarif edemem. Her şeyi sonuna kadar hak ederek kazandık. Anamızın ak sütü kadar helal bir şampiyonluk bizim için. En yakın iki güzide rakibimizin 8 puan önünde kapadık. Spor, şampiyonluk, başarı önemli ama esas önemli olan Allah insanın gönlüne bir tutku koyuyorsa bunun bir sebebi var. Bunun sebebi kendiyle ilgili olamaz. Kendinden gayrı toplumsal bir amaç olur. Buradaki gayem doğru örnek olabilmek. Yanlış bir şey söylediğimde 10 defa özür diledim. Toplumda hatası dolayısıyla özür dileyen kimse kalmadı. Niye helal olmasını çok önemsiyoruz.? Gençlere örnek olmak için. Bu sporun en büyük faydası bu. Topluma örnek olmamız gerekiyor."

"Bu şampiyonluğu gençlere armağan ediyorum. Bir de eşime armağan ediyorum. Gençlere şunu söylüyorum. Eğer ahlaklı, dürüst davranılırsa, başkasının hakkında daha çok dikkat edilirse, her şeye iyi niye ve sevgiyle yaklaşılırsa her zaman çok daha fazla başarılı olunuyor. Gençler dürüst insan geride kalıyor diye düşünmesin. Dürüst, ahlaklı adam her zaman daha fazla başarılı oluyor. Buna inansınlar. Başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Manevi değerler ve etik dışında, sevgi, dürüstlük ve inanç dışında başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Her şeyle başa çıkarlar. Şampiyonluğu bu ideallere, değerlere atfediyorum. Çok teşekkür ediyorum."

"Hayal edemediğimiz şeyler oldu. Gelecek sene de hayallerimiz çok büyük. Seçildikten sonra yola başlarken Galatasaray tekrar şampiyon olacak dedik. Tekrar şampiyon olacak diyorsak, Avrupa şampiyonluğunu kastediyorduk. Transferlerde de bunu söyledik. Böyle ikna ettik. Taraftarlarımız inanılmazlar. Bu sene 47-48 bin ortalamayla oynadık. Hepsine defalarca teşekkür ediyorum. Önlerinde eğiliyorum. Önümüzdeki yıl, bundan sonra Avrupa şampiyonu olmak için adım adım ilerleyeceğiz. Hep birlikte ülkemizi daha büyük yerlere götüreceğiz. Türk milletini, hepimizi sevindireceğiz. Çok değerli bir kadro kuracağız. Takımımızı daha da geliştireceğiz. Müthiş bir takımımız var. Müthiş başarılı olacak oyuncularımız var. Okan Hocamız, başkanımız hepimiz kenetlendik. İnşallah adım adım Avrupa şampiyonluğuna doğru ilerlemek istiyoruz. İnşallah seneye bunun bir adımını atacağız."