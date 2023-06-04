Giresun umudunu son maça taşıdı

SÜPER Lig'e vedası daha önce kesinleşen Ümraniyespor ile kümede kalmak için çabalayanGiresunspor arasında oynanan karşılaşmada3 puan, tek golle Karadeniz temsilcisininoldu. Yeşil-beyazlılar 45. dakikada attığı golle umutlarını son haftaya taşıdı. Savicevic'in sağdan ortasında savunmanın arkaya uzaklaştırdığı top, altı pasın solunda Sainz'in önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında müsait durumda bulunan Bajic topu ağlaragönderdi: 0-1. 37 puanlı Giresun son hafta Antalyaspor'u konuk edecek. Ancak gözler 38 puanlı İstanbul'un, Ümraniye maçında olacak