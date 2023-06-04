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Giriş Tarihi: 4.6.2023

Giresun umudunu son maça taşıdı

Giresun umudunu son maça taşıdı
SÜPER Lig'e vedası daha önce kesinleşen Ümraniyespor ile kümede kalmak için çabalayan Giresunspor arasında oynanan karşılaşmada 3 puan, tek golle Karadeniz temsilcisinin oldu. Yeşil-beyazlılar 45. dakikada attığı golle umutlarını son haftaya taşıdı. Savicevic'in sağdan ortasında savunmanın arkaya uzaklaştırdığı top, altı pasın solunda Sainz'in önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında müsait durumda bulunan Bajic topu ağlara gönderdi: 0-1. 37 puanlı Giresun son hafta Antalyaspor'u konuk edecek. Ancak gözler 38 puanlı İstanbul'un, Ümraniye maçında olacak

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Giresun umudunu son maça taşıdı
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