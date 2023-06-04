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Giriş Tarihi: 4.6.2023 11:15 Son Güncelleme: 4.6.2023 11:31

Son dakika Beşiktaş haberi: Alex Teixeira'ya borç yok

Son dakika Beşiktaş haberi: Alex Teixeira’ya borç yok

Beşiktaş formasını geçtiğimiz sezon terleten Alex Teixeira'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedilmişti. 370 bin Euro maç başı ücreti, 5 taksite bölmeyi kabul eden oyuncu ilk taksitin ardından kalanların ödenmemesi sebebiyle kulübü FIFA'ya şikâyet etmişti. Siyah beyazlılar, “Adı geçen futbolcuya ödemelerini aylar önce yapmış olmamız bir yana, FIFA veya diğer bir mahkeme nezdinde yürüyen hiçbir dava süreci de söz konusu değildir” yaptığı açıklama ile konuyu kapattı.

Beşiktaş formasını geçtiğimiz sezon terleten Alex Teixeira'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedilmişti. 370 bin Euro maç başı ücreti, 5 taksite bölmeyi kabul eden oyuncu ilk taksitin ardından kalanların ödenmemesi sebebiyle kulübü FIFA'ya şikâyet etmişti. Aralık ayında 370 bin Euro'nun yanı sıra 37 bin Euro da ceza bedeli ödenmesine karar verilmiş, 45 gün içerisinde ödenmediği takdirde transfer yasağı gelebileceği notu düşülmüştü. Siyah beyazlı kulüp ödemeleri ocak ayında yapıp konuyu gündemden çıkardı. Dün yapılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer yasağı tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddiaları maksatlı ve yanıltıcıdır. Adı geçen futbolcuya ödemelerini aylar önce yapmış olduğumuz ve kendisine herhangi bir borcumuz olmadığı bir yana, FIFA veya diğer bir mahkeme nezdinde yürüyen bir dava süreci de söz konusu değildir. Ortaya atılan iddiaları, transfer dönemi öncesi manidar bulduğumuzu ifade ederiz" denildi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Alex Teixeira'ya borç yok
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