Son dakika Beşiktaş haberleri: Atiba Hutchinson, 90+13’teki golüyle Süper Lig tarihine geçti!

Kasımpaşa'ya karşı 90+13'te penaltıdan ağları havalandıran Atiba Hutchinson, tarihe geçti...

Beşiktaş'ın emektar futbolcusu, 40 yaş, 115 gün ile Süper Lig tarihinde gol atan en yaşlı yabancı oyuncu unvanını aldı. Siyah-beyazlı formayla 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 de Türkiye Kupası zaferi yaşayan Kanadalı yıldız, toplam 334 karşılaşmada 27 gol, 37 asist üretti.

GEDSON KENDINI AŞTI

Dinamik futboluyla Beşiktaş'ın orta sahasını ayakta tutan ve takımı hücuma taşımada önemli bir rol üstlenen Gedson Fernandes, bu başarılı performansını golle süsleme konusunda ise beklentileri karşılayamamıştı. Portekizli yıldız, bu sorunu da Adana Demirspor maçının ardından dün akşam Kasımpaşa'ya attığı golle de aşmış oldu. Gedson, kariyerinde ilk kez üst üste iki lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı

CENK GÜNEŞ'LE GÜZEL!

Beşiktaş yönetiminin 2 yıllık mukavele yapmaya hazırlandığı Cenk Tosun, Şenol Güneş yönetiminde adeta ikinci baharını yaşıyor… Tecrübeli futbolcu, Güneş döneminde 99. maçına çıktı ve 50. golünü kaydetti. Tosun Paşa, bu sezon ligde 15. golüne imza atarken, 4. asistini yaptı. Cenk, maçtan sonra "Beş golle kazanmak bizi mutlu etti. Şansımız var, ikinciliği kovalayacağız" dedi.