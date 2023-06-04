Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberleri: Atiba Hutchinson, 90+13'teki golüyle Süper Lig tarihine geçti!
Giriş Tarihi: 4.6.2023 14:13

Son dakika Beşiktaş haberleri: Atiba Hutchinson, 90+13'teki golüyle Süper Lig tarihine geçti!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Atiba Hutchinson, 90+13’teki golüyle Süper Lig tarihine geçti!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Atiba Hutchinson, Kasımpaşa'ya karşı attığı golle Süper Lig tarihine geçmeyi başardı.

Kasımpaşa'ya karşı 90+13'te penaltıdan ağları havalandıran Atiba Hutchinson, tarihe geçti...

Beşiktaş'ın emektar futbolcusu, 40 yaş, 115 gün ile Süper Lig tarihinde gol atan en yaşlı yabancı oyuncu unvanını aldı. Siyah-beyazlı formayla 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 de Türkiye Kupası zaferi yaşayan Kanadalı yıldız, toplam 334 karşılaşmada 27 gol, 37 asist üretti.

GEDSON KENDINI AŞTI

Dinamik futboluyla Beşiktaş'ın orta sahasını ayakta tutan ve takımı hücuma taşımada önemli bir rol üstlenen Gedson Fernandes, bu başarılı performansını golle süsleme konusunda ise beklentileri karşılayamamıştı. Portekizli yıldız, bu sorunu da Adana Demirspor maçının ardından dün akşam Kasımpaşa'ya attığı golle de aşmış oldu. Gedson, kariyerinde ilk kez üst üste iki lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı

CENK GÜNEŞ'LE GÜZEL!

Beşiktaş yönetiminin 2 yıllık mukavele yapmaya hazırlandığı Cenk Tosun, Şenol Güneş yönetiminde adeta ikinci baharını yaşıyor… Tecrübeli futbolcu, Güneş döneminde 99. maçına çıktı ve 50. golünü kaydetti. Tosun Paşa, bu sezon ligde 15. golüne imza atarken, 4. asistini yaptı. Cenk, maçtan sonra "Beş golle kazanmak bizi mutlu etti. Şansımız var, ikinciliği kovalayacağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kabine'nin yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu
Ankara’da bu havayı hiç görmedim
Doktor babanın ikizleri de doktor oldu
İnan Kıraç’a ikinci şok
Meclis’teki diktatör
Türkiye Yüzyılı'nda kritik görev: Yeni Kabine'nin ekonomi kurmayları belli oldu
Yeni bakanlardan A Haber'e özel açıklamalar: Dikkat çeken Türkiye Yüzyılı vurgusu
SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi belli oldu! Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak
SON DAKİKA | PSG Lionel Messi ile yollarını ayırdı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Atiba Hutchinson, 90+13'teki golüyle Süper Lig tarihine geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA