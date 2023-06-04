Son dakika Galatasaray haberleri: Mauro Icardi derbide tarihe geçebilir! 32 yıllık rekora gözünü dikti...

Büyük maçların büyük golcüsü Mauro İcardi, 5 haftadır rakiplerini boş geçmiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynanan üç derbide de gol atmayı başaran İcardi sezonun finalinde sarı-lacivertli ağları havalandırırsa tarihe geçecek.

Tanju Çolak 1990- 91 sezonunda Galatasaray formasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde oynanan 4 maçta toplam 6 kez fileleri sarsmıştı. Derbilerde 5 golü bulunan Arjantinli forvet, Tanju Çolak'ın izinden gidebilir.

DERBİ BİTER KUTLAMALAR BAŞLAR

Bugün bitiş düdüğü çaldığı anda G.Saray'da kutlamalar da başlayacak. 52 bin taraftarın dolduracağı Nef Stadı'nda çarşamba gününden bu yana hazırlıklar sürüyor. Derbi biter bitmez yarım saat içinde saha ortasına platform kurulacak. Simge Sağın başta olmak üzere ünlü sanatçılar konserler verecek. Lazer ve ışık şovları ile taraftar coşacak. Sarıkırmızılı futbolcular, kupa seremonisine kendi seçtikleri şarkıları seçip çıkacak.

ULUBATLI SOUNESS BAYRAK DİKMEYE GELİYOR

24 Nisan 1996'da F.Bahçe ile oynanan Türkiye Kupası finalinde gelen kupanın ardından Kadıköy'ün ortasına G.Saray bayrağı diken o dönemin teknik direktörü Graeme Souness derbiye gelecek. Statta yerini alacak olan İskoç teknik adamın bir kez daha bayrak ile statta tur atıp dikmesi bekleniyor

100. YILA ÖZEL KUPA

TFF'nin 100. kuruluş yılı kapsamında bu sezon yeni tasarımlı şampiyonluk kupası verilecek. Üstten bakıldığında yıldız formundaki kupada 5 adet kol, 90 derece bükülerek kaide üzerinde birleşiyor ve yıldız oluşturuyor. Kupanın kolları kültürel mirasımızda yer eden pencere ve cumba mimarisi süsleme elemanlarından maşrabiye geometrik desenini de barındırıyor.