Son dakika haberleri: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç maça gidecek, yemeğe gitmeyecek!

Galatasaray, derbiden önce Fenerbahçe yöneticilerine bir yemek davetinde bulundu. Ancak sarı-lacivertli heyet, Galatasaray'ın düzenlemek istediği yemek organizasyonuna katılmayacak.

Fenerbahçelilerin bu daveti 'samimiyetsiz' bulduğu bildirildi. Başkan Ancak Ali Koç ise tribündeki yerini alacak.

Öte yandan basına açık idmanda Koç'u yemeğe çağırdığını anlatan Özbek, "Artık Türk futbolunda çekişmenin değil de dostluk içinde hareket etmenin faydalı olacağı düşüncesindeyim. Onun için Ali Bey'i de yemeğe davet ettim, cevap bekliyoruz" demişti. Ancak F.Bahçe cephesi bu özel davete sezon içinde yaşanan olaylar da düşünülerek katılmayacak.

EN ÇOK KANARYA KAZANDI

Ezeli rekabette oynanacak 397. karşılaşma için her iki takım da hazır durumda. 17 Ocak 1909 tarihinde Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maç ile başlayan 114 yıllık rekabette Kanarya 148 kez kazandı, Aslan ise 126 defa güldü. Süper Ligde'ki 131 randevuda ise sarı-lacivertliler 52 G.Saray ise 36 kez galip geldi.