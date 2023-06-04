Son düello

MEHMET ÖZCAN



KAMP YOK! ASLAN RAHAT

DERBİYE şampiyon çıkmaya motive olan Galatasaray bu hedefine Ankaragücü deplasmanında ulaştı ve sarı-kırmızılı takımda stres kalmadı.

ANKARA'DA kart sınırındaki oyuncular Fenerbahçe'yi düşünerek dikkatli oynadılar ve cezalı duruma düşmediler.

DERBİYE önem veren sarıkırmızılı takım, şampiyonluk röportajı vermedi ve konsantrasyon bozulmadı.

CUMA günkü idman taraftara açıldı ve Fenerbahçe derbisi için havaya girildi.







TEKNİK direktör Okan Buruk son 4 maçını kazanarak şampiyon olan takımında fazla değişikliğe gitmiyor.

ANKARAGÜCÜ maçında aksayan Kazımcan yerini Kadıköy'de kusursuz oynayan Leo Dubois'e bırakabilir.

DUBOİS sol beke geçerse, +3'ü tamamlayan oyuncu Barış Alper olacak ve Mertens yabancı sınırına takılacak.

İKI haftalık cezası biten Zaniolo takıma verilen iki günlük izinde ekstra çalıştı. İtalyan yıldız kulübe hamlesi olacak.

SEZON boyunca İstanbul'da takımı kampa almayan Okan Buruk dün de oyuncularını evlerine yolladı.

YÖNETİM, Fenerbahçe galibiyeti için takıma prim sözü verdi.





MAURO İCARDI TARİHE GEÇECEK

BÜYÜK maçların büyük golcüsü Mauro İcardi, 5 haftadır rakiplerini boş geçmiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynanan üç derbide de gol atmayı başaran İcardi sezonun finalinde sarı-lacivertli ağları havalandırırsa tarihe geçecek. Tanju Çolak 1990- 91 sezonunda Galatasaray formasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde oynanan 4 maçta toplam 6 kez fileleri sarsmıştı. Derbilerde 5 golü bulunan Arjantinli forvet, Tanju Çolak'ın izinden gidebilir.









DERBİ BİTER KUTLAMALAR BAŞLAR

Bugün bitiş düdüğü çaldığı anda G.Saray'da kutlamalar da başlayacak. 52 bin taraftarın dolduracağı Nef Stadı'nda çarşamba gününden bu yana hazırlıklar sürüyor. Derbi biter bitmez yarım saat içinde saha ortasına platform kurulacak. Simge Sağın başta olmak üzere ünlü sanatçılar konserler verecek. Lazer ve ışık şovları ile taraftar coşacak. Sarıkırmızılı futbolcular, kupa seremonisine kendi seçtikleri şarkıları seçip çıkacak.



ULUBATLI SOUNESS BAYRAK DİKMEYE GELİYOR

24 Nisan 1996'da F.Bahçe ile oynanan Türkiye Kupası finalinde gelen kupanın ardından Kadıköy'ün ortasına G.Saray bayrağı diken o dönemin teknik direktörü Graeme Souness derbiye gelecek. Statta yerini alacak olan İskoç teknik adamın bir kez daha bayrak ile statta tur atıp dikmesi bekleniyor



100. YILA ÖZEL KUPA

TFF'NIN 100. kuruluş yılı kapsamında bu sezon yeni tasarımlı şampiyonluk kupası verilecek. Üstten bakıldığında yıldız formundaki kupada 5 adet kol, 90 derece bükülerek kaide üzerinde birleşiyor ve yıldız oluşturuyor. Kupanın kolları kültürel mirasımızda yer eden pencere ve cumba mimarisi süsleme elemanlarından maşrabiye geometrik desenini de barındırıyor.

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SAMET YÜKSEL



JESUS MAÇI KAYBEDERSE GİDECEK!

ŞAMPİYONLUĞU Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, moralsiz bir şekilde derbiye hazırlandı.

İDMANLARDAKİ istek ve heyecan dibe vururken oyuncular daha çok Türkiye Kupası finalini düşünüyordu.

İKINCI derbi maçını kazanmak isteyen Jesus, oyuncularını günlerdir bu maça hazırlamak için uğraşıyor.

PORTEKİZLİ hoca, "Derbiyi kazanalım, daha kötü bir senaryo da yaşanmasın, galibiyetle bitirelim'' dedi.

TAKIMDAKİ birçok oyuncunun geleceği henüz belli değilken psikolojik olarak zor şartlarda derbiye hazırlanıldı.

TEKNİK heyet motivasyon için yoğun çaba sarfetti.

ARDA Güler'in formu büyük takdir alıyor.

Takımdaki en efektif isim olan yıldız oyuncu, maça yine 11'de başlayacak.

KADRODA büyük bir sürpriz olması öngörülmezken yine 4'lü savunma ile Fenerbahçe'nin sahada olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 3 eksik var... Altay Bayındır iyileşti fakat kadroda olmayacak.

Osayi Samuel ile Lincoln'ün de sakatlıkları sürüyor. Derbide forma giyemeyecekler.

DERBİLERİ kaybeden Jorge Jesus bugün de kötü bir sonuç alırsa yüzde 90 yollar ayrılacak. Hoca adayları içine Lucescu da girdi.







KOÇ TRİBÜNDE VAR, YEMEKTE YOK!

G.Saray cephesinin derbi öncesindeki yemek davetine sarılacivertliler katılım göstermeyecek

SARI-KIRMIZILILAR, derbiden önce Fenerbahçe yöneticilerine bir yemek davetinde bulundu. Ancak sarı-lacivertli heyet, Galatasaray'ın düzenlemek istediği yemek organizasyonuna katılmayacak. Fenerbahçelilerin bu daveti 'samimiyetsiz' bulduğu bildirildi. Başkan Ancak Ali Koç ise tribündeki yerini alacak. Öte yandan basına açık idmanda Koç'u yemeğe çağırdığını anlatan Özbek, "Artık Türk futbolunda çekişmenin değil de dostluk içinde hareket etmenin faydalı olacağı düşüncesindeyim. Onun için Ali Bey'i de yemeğe davet ettim, cevap bekliyoruz" demişti. Ancak F.Bahçe cephesi bu özel davete sezon içinde yaşanan olaylar da düşünülerek katılmayacak.



BURUK'UN OPSİYONU DEVREDE

Yönetim, şampiyon hocasına büyük bir jest yaptı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un 1 yıllık opsiyonunun sarı-kırmızılı yönetim tarafından devreye sokulduğu bildirildi. Sezon başında 1+1 yılık sözleşme imzalayan şampiyon hocaya jest yapan yönetim, opsiyonu uzattığını TFF'ye bildirdi. İlk senesinde 17 milyon TL kazanan Buruk'un yeni alacağı rakam ise 20 milyon TL. Fakat Galatasaray'ın bu paraya çok ciddi bir zam yapacağı öğrenildi.







EN ÇOK KANARYA KAZANDI

Ezeli rekabette oynanacak 397. karşılaşma için her iki takım da hazır durumda. 17 Ocak 1909 tarihinde Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maç ile başlayan 114 yıllık rekabette Kanarya 148 kez kazandı, Aslan ise 126 defa güldü. Süper Ligde'ki 131 randevuda ise sarı-lacivertliler 52 G.Saray ise 36 kez galip geldi