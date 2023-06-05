Başkan Ali Koç 5’te 0 çekti

Ali Koç, F.Bahçe başkanlığındaki 5. yılında da şampiyonluğa hasret kaldı. Taraftar çıldırdı ve istifaya davet etti
Fenerbahçe'de 5 sezondur başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, bu yıl da şampiyonluğa hasret kaldı. Galatasaraylımevkidaşı Dursun Özbek'inderbi öncesi yaptığı yemek davetini'Samimiyetsiz' olarak değerlendirenBaşkan Koç, maça dakikalarkala NEF Stadı'na geldi. GS TV, Koç'un stada giriş anlarını canlı olarak ekranlara taşıdı. Bu sezon derbilerden yana yüzü gülmeyen Fenerbahçe Başkanı'na sosyal medyadan da istifa çağrıları yapıldı. Taraftarlar, 'Artık bizeşampiyonluk sözü verme, seçimegit', 'Jesus'u da al el ele gidin','Bu kadar başarısızlığa rağmengitmek için ne bekliyorsun''Büyük Başkan Aziz Yıldırım'ıistiyoruz.' yorumları yapıldı. F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.
AĞZINI BIÇAK AÇMADI
Galatasaray karşında alınan yenilgi Ali Koç'un moralini bozdu. Yüzü gülmeyen Koç, maçın bitmesini beklemeden stattan ayrıldı. Ali Koç'a aracına binene ve Seyrantepe'den ayrılana kadar polisler eşlik etti.
ASLANTEPE'DE 5 YILDIZLIF.BAHÇE
Fenerbahçe'den, Galatasaray derbisinde '5 yıldız' hamlesi geldi. Sarılacivertlifutbolcular maçöncesi seremoniye üstünde 5yıldız olan eşofman üstleriyleçıktı. TFF'den 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların geçerli olmasını talep eden Fenerbahçe, isteği kabul olmadığı için bu sezon kendi kararıyla maçlara yıldızsız logo ile çıkıyordu.
DEV PROTESTO
Fenerbahçeli taraftarlar maçtan sonra soluğu Samandıra Tesisleri ve Ülker Stadı'ndaki kulüp binasında aldı. Sarı-lacivertli futbolseverler, Samandıra'ya giderek takımı protesto etti. Polis yoğun güvenlik önemleri aldı. Bir grup taraftar dakulüp binasına giderek yönetimive başkan Ali Koç'u istifayadavet etti. Burada da olay çıkmasına engel oldu. Taraftarlar, tezahüratlar ve tepkilerin ardından dağıldı. Futbolseverlerin organize olduğu öğrenildi ve yapılan protestoların bugün de devam edeceği öğrenildi.
KASAPOĞLU HALEFİ BAK'LA TRİBÜNDEYDİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na getirilen Osman Aşkın Bak, görevi bugün devralacağı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti. Yeni Bakan daha önce 2017 yılında bu görevi üstlenmişti.