Başkan Ali Koç 5’te 0 çekti

Fenerbahçe'de 5 sezondur başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, bu yıl da şampiyonluğa hasret kaldı.GS TV, Koç'un stada giriş anlarını canlı olarak ekranlara taşıdı. Bu sezon derbilerden yana yüzü gülmeyen Fenerbahçe Başkanı'na sosyal medyadan da istifa çağrıları yapıldı. Taraftarlar,yorumları yapıldı. F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.Galatasaray karşında alınan yenilgi Ali Koç'un moralini bozdu. Yüzü gülmeyen Koç, maçın bitmesini beklemeden stattan ayrıldı. Ali Koç'a aracına binene ve Seyrantepe'den ayrılana kadar polisler eşlik etti.Fenerbahçe'den, Galatasaray derbisinde '5 yıldız' hamlesi geldi.TFF'den 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların geçerli olmasını talep eden Fenerbahçe, isteği kabul olmadığı için bu sezon kendi kararıyla maçlara yıldızsız logo ile çıkıyordu.Fenerbahçeli taraftarlar maçtan sonra soluğu Samandıra Tesisleri ve Ülker Stadı'ndaki kulüp binasında aldı. Sarı-lacivertli futbolseverler, Samandıra'ya giderek takımı protesto etti. Polis yoğun güvenlik önemleri aldı.Burada da olay çıkmasına engel oldu. Taraftarlar, tezahüratlar ve tepkilerin ardından dağıldı. Futbolseverlerin organize olduğu öğrenildi ve yapılan protestoların bugün de devam edeceği öğrenildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı'na getirilen Osman Aşkın Bak, görevi bugün devralacağı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti. Yeni Bakan daha önce 2017 yılında bu görevi üstlenmişti.