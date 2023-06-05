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Giriş Tarihi: 5.6.2023

Başkan Ali Koç 5’te 0 çekti

Başkan Ali Koç 5’te 0 çekti

Ali Koç, F.Bahçe başkanlığındaki 5. yılında da şampiyonluğa hasret kaldı. Taraftar çıldırdı ve istifaya davet etti

Fenerbahçe'de 5 sezondur başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, bu yıl da şampiyonluğa hasret kaldı. Galatasaraylı mevkidaşı Dursun Özbek'in derbi öncesi yaptığı yemek davetini 'Samimiyetsiz' olarak değerlendiren Başkan Koç, maça dakikalar kala NEF Stadı'na geldi. GS TV, Koç'un stada giriş anlarını canlı olarak ekranlara taşıdı. Bu sezon derbilerden yana yüzü gülmeyen Fenerbahçe Başkanı'na sosyal medyadan da istifa çağrıları yapıldı. Taraftarlar, 'Artık bize şampiyonluk sözü verme, seçime git', 'Jesus'u da al el ele gidin', 'Bu kadar başarısızlığa rağmen gitmek için ne bekliyorsun' 'Büyük Başkan Aziz Yıldırım'ı istiyoruz.' yorumları yapıldı. F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

AĞZINI BIÇAK AÇMADI
Galatasaray karşında alınan yenilgi Ali Koç'un moralini bozdu. Yüzü gülmeyen Koç, maçın bitmesini beklemeden stattan ayrıldı. Ali Koç'a aracına binene ve Seyrantepe'den ayrılana kadar polisler eşlik etti.

ASLANTEPE'DE 5 YILDIZLI F.BAHÇE
Fenerbahçe'den, Galatasaray derbisinde '5 yıldız' hamlesi geldi. Sarılacivertli futbolcular maç öncesi seremoniye üstünde 5 yıldız olan eşofman üstleriyle çıktı. TFF'den 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların geçerli olmasını talep eden Fenerbahçe, isteği kabul olmadığı için bu sezon kendi kararıyla maçlara yıldızsız logo ile çıkıyordu.

DEV PROTESTO
Fenerbahçeli taraftarlar maçtan sonra soluğu Samandıra Tesisleri ve Ülker Stadı'ndaki kulüp binasında aldı. Sarı-lacivertli futbolseverler, Samandıra'ya giderek takımı protesto etti. Polis yoğun güvenlik önemleri aldı. Bir grup taraftar da kulüp binasına giderek yönetimi ve başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Burada da olay çıkmasına engel oldu. Taraftarlar, tezahüratlar ve tepkilerin ardından dağıldı. Futbolseverlerin organize olduğu öğrenildi ve yapılan protestoların bugün de devam edeceği öğrenildi.

KASAPOĞLU HALEFİ BAK'LA TRİBÜNDEYDİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na getirilen Osman Aşkın Bak, görevi bugün devralacağı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti. Yeni Bakan daha önce 2017 yılında bu görevi üstlenmişti.

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Başkan Ali Koç 5’te 0 çekti
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