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Giriş Tarihi: 5.6.2023 21:47

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

AA
Beşiktaş’ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 7 Haziran Çarşamba günü Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş, ligin 38. ve son haftasında 7 Haziran Çarşamba günü Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve ayak tenisiyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
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