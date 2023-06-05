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Giriş Tarihi: 5.6.2023

Bodrum destan yazdı

Bodrum destan yazdı
Spor Toto 1. Lig'de dün nefes kesen playoff yarı final rövanşını Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek kazandı. İlk müsabakada 1-0 kaybeden yeşil-beyazlılar, 90+2'de Üzeyir Ergün'ün ceza sahası dışından müthiş füzesiyle öne geçti. 90+8'de ise sahneye Süleyman Özdamar çıktı. Kenan Özer'in kullandığı kornerde ön direkte topa kafayla vuran 30 yaşındaki stoper, meşin yuvarlağı uzak köşeye yollayıp Bodrumspor'a finali getirdi. Böylece yeşilbeyazlılar, Pendikspor'un rakibi oldu. Final müsabakası, 8 Haziran Perşembe günü oynanacak ve kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.

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Bodrum destan yazdı
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