Bodrum destan yazdı

Spor Toto 1. Lig'de dün nefes kesen playoff yarı final rövanşını Bodrumspor, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek kazandı. İlk müsabakada 1-0 kaybeden yeşil-beyazlılar, 90+2'de ÜzeyirErgün'ün ceza sahasıdışından müthiş füzesiyle öne geçti. 90+8'de ise sahneye Süleyman Özdamar çıktı. Kenan Özer'in kullandığı kornerde ön direktetopa kafayla vuran 30yaşındaki stoper, meşinyuvarlağı uzak köşeyeyollayıp Bodrumspor'a finali getirdi. Böylece yeşilbeyazlılar, Pendikspor'un rakibi oldu. Final müsabakası,8 Haziran Perşembegünü oynanacak ve kazanantakım Süper Lig'eyükselecek.