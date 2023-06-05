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Giriş Tarihi: 5.6.2023 09:50 Son Güncelleme: 5.6.2023 09:51

Fenerbahçe'de Enner Valencia ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe’de Enner Valencia ile yollar ayrılıyor!

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'de attığı goller ve gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen Enner Valencia ile yollar ayrılıyor.

Enner Valencia, 29 gol atarken Süper Lig'de sezonu kral olarak tamamlamayı da büyük ölçüde garantiledi. G.Saray derbisini boş geçen Ekvadorlu, kulübün efsanesi 29 gollü Aykut Kocaman'ı geçme şansını ise kaçırdı. Krallık tacını takacak oyuncu, sözleşmesi bittiği için F.Bahçe'ye veda edecek. Valencia'nın ligdeki en yakın takipçisi 21 gollü Diagne'nin son hafta 9 gol atması gerekecek. Dün 22 gole ulaşan İcardi ise son haftayı maç yapmadan geçeceği için bu rakamı artırma şansı yok.

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Fenerbahçe'de Enner Valencia ile yollar ayrılıyor!
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