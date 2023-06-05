Fenerbahçeli taraftarlardan takıma dev protesto!

Polis yoğun güvenlik önemleri aldı. Bir grup taraftar da kulüp binasına giderek yönetimi ve başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Burada da olay çıkmasına engel oldu. Taraftarlar, tezahüratlar ve tepkilerin ardından dağıldı. Futbolseverlerin organize olduğu öğrenildi ve yapılan protestoların bugün de devam edeceği öğrenildi.