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Giriş Tarihi: 5.6.2023 10:19 Son Güncelleme: 5.6.2023 10:20

Fenerbahçeli taraftarlardan takıma dev protesto!

Fenerbahçeli taraftarlardan takıma dev protesto!

Fenerbahçeli taraftarlar maçtan sonra soluğu Samandıra Tesisleri ve Ülker Stadı'ndaki kulüp binasında aldı. Sarı-lacivertli futbolseverler, Samandıra'ya giderek takımı protesto etti.

Polis yoğun güvenlik önemleri aldı. Bir grup taraftar da kulüp binasına giderek yönetimi ve başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Burada da olay çıkmasına engel oldu. Taraftarlar, tezahüratlar ve tepkilerin ardından dağıldı. Futbolseverlerin organize olduğu öğrenildi ve yapılan protestoların bugün de devam edeceği öğrenildi.

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Fenerbahçeli taraftarlardan takıma dev protesto!
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