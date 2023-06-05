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Giriş Tarihi: 5.6.2023 11:18 Son Güncelleme: 5.6.2023 11:19

Fernando Muslera'dan taraftarı mest eden hareket! Geceye damga vurdu...

Fernando Muslera’dan taraftarı mest eden hareket! Geceye damga vurdu...

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın Fenerbahçe derbisinin son anlarındaki hareketi gündem oldu. Dev maçın 3-0 devam ettiği sırada Fernando Muslera'nın tavrı yayına yansıdı.

Süper Lig'de şampiyonluğu bir önceki haftada garantileyen Galatasaray, dün akşam sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Derbide baştan sona üstün bir görüntü veren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Öte yandan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin son anlarında Fernando Muslera'nın tavrı dikkat çekti. Derbinin 61. dakikasında 10 kişi kalan ve gardı iyice düşen Fenerbahçe, 79'da Zaniolo'nun attığı golle 3-0 yenik duruma düştü.

Bu golden birkaç dakika sonra Galatasaraylı taraftarlar her paslaşma sonrası 'oley' çekmeye başladı. Taraftarların 'oley' tezahüratının ardından Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ın kendi arasında art arda paslaşmaya başladığı gözlemlendi.

İkili arasındaki paslaşmanın uzaması üzerine Fernando Muslera'nın takım arkadaşlarını uyardığı anlar yayına yansıdı. Uruguaylı file bekçisinin eliyle sinirli bir şekilde 'ileri oynayın' minvalinde işaret yaptığı görüldü.

Muslera'nın uyarısının ardından meşin yuvarlak Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş ikilisinden çıkarak atağa dönüştü.

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Fernando Muslera'dan taraftarı mest eden hareket! Geceye damga vurdu...
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