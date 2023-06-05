Galatasaray’da hedef Devler Ligi!

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Devler Ligi'nde gruplara kalmak için 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde 2. tur için sahaya çıkacak.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek olan G.Saray'ı uzun bir yol bekliyor. Sarı-kırmızılılar 2. eleme turundan başlangıç yapacak ve 3. tur ile play-off'u geçmesi halinde Devler arenasına yeniden dahil olacak. Aslan 25-26 Temmuz ve 1-2Ağustos tarihlerinde 2. tur için sahayaçıkacak. Sarı-kırmızılılar 3 turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda ise katılım bedeli olarak 15.6 milyon Euro (341 milyon TL) alacak, buna ayrıca 3 milyon Euro market geliri ile 10 milyon Euro'ya çıkabilen yayın geliri de ekleniyor.