Galatasaray’da hedef Devler Ligi!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek olan G.Saray'ı uzun bir yol bekliyor. Sarı-kırmızılılar 2. eleme turundan başlangıç yapacak ve 3. tur ile play-off'u geçmesi halinde Devler arenasına yeniden dahil olacak.Sarı-kırmızılılar 3 turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda ise katılım bedeli olarak 15.6 milyon Euroalacak, buna ayrıca 3 milyon Euro market geliri ile 10 milyon Euro'ya çıkabilen yayın geliri de ekleniyor.