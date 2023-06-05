Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da hedef Devler Ligi!
Giriş Tarihi: 5.6.2023 10:23

Galatasaray'da hedef Devler Ligi!

Galatasaray’da hedef Devler Ligi!

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Devler Ligi'nde gruplara kalmak için 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde 2. tur için sahaya çıkacak.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek olan G.Saray'ı uzun bir yol bekliyor. Sarı-kırmızılılar 2. eleme turundan başlangıç yapacak ve 3. tur ile play-off'u geçmesi halinde Devler arenasına yeniden dahil olacak. Aslan 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde 2. tur için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar 3 turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda ise katılım bedeli olarak 15.6 milyon Euro (341 milyon TL) alacak, buna ayrıca 3 milyon Euro market geliri ile 10 milyon Euro'ya çıkabilen yayın geliri de ekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ankara Büyükşehir'de yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş'a suç duyurusu: Şoke eden usulsüzlük...
İsveç'te polis eşliğinde yeni provokasyon: Terör örgütü PKK/YPG yandaşlarından küstah talep
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kosova ve Sırbistan’a uyarı geldi: Gerginliği düşürmezseniz…
Doktor babanın ikizleri de doktor oldu
Partiyi yenileyen Erdoğan, kabineyi de sıfırladı
Cumartesi akşamı
Uzun yıllardır böylesi fark olmadı
CHP'de koltuk savaşı
Skandal! CHP’ye oy vermeyen işçileri sürdüler: Ankara'daki hazımsızlığın belgesi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da hedef Devler Ligi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA