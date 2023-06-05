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Giriş Tarihi: 5.6.2023 12:37

Göztepe’de hedef Florian Jozefzoon

Göztepe’de hedef Florian Jozefzoon

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, RKC Waalwijk forması giyen Surinam asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Florian Jozefzoon ile ilgileniyor.

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu yedinci sırada bitiren, play-off'ta ise Bodrumspor'a elenen Göztepe'de gözler transfere çevrildi. İzmir temsilcisi, son olarak Hollanda Eredivise ekiplerinden RKC Waalwijk'de forma giyen Florian Jozefzoon'un menajerler tarafından sarı-kırmızılı ekibe önerildiği öğrenildi. Öte yandan 32 yaşındaki oyuncu, sağ kanatın yanı sıra sol kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor.

Jozefzoon, RKC Waalwijk formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkıp 5 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

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Göztepe’de hedef Florian Jozefzoon
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