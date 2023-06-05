Jorge Jesus’un Flamengo tepkisi Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sezonun son derbisinde rakibine 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilyalı bir taraftarla yaşadıkları ise gündem oldu.

FLAMENGO TARAFTARINA OLAY TEPKİ

Jorge Jesus, Galatasaray maçında Osayi-Samuel'e taktik vermek üzere ayağa kalktığı sırada kulübenin arkasındaki Brezilyalı bir taraftar, Portekizli hocaya Flamengo'ya dönmesi için çağrı yaptı. Bunun üzerine Portekizli hocanın taraftara gülerek cevap vermesi kıyameti kopardı.

FENERBAHÇELİLER AYAKLANDI

Fenerbahçe taraftarları Jorge Jesus'un oldukça ciddiyetsiz olduğunu belirterek, Portekizli hocayla sözleşme yenilenmemesi gerektiğini söyledi. Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda "Skandal görüntü", "Derhal gönderin" yorumlarında bulundu.