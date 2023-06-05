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Giriş Tarihi: 5.6.2023 13:37

Jorge Jesus'un Flamengo tepkisi Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!

Jorge Jesus’un Flamengo tepkisi Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!

Galatasaray derbisini 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kulübenin arkasındaki Flamengo taraftarına verdiği tepki olay oldu. Portekizli hoca, kendisini Flamengo'ya çağıran taraftara gülerek reaksiyon verdi. Bu hareketi sonrası sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada "Skandal görüntü", "Derhal gönderin" gibi yorumlarda bulundu.

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sezonun son derbisinde rakibine 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilyalı bir taraftarla yaşadıkları ise gündem oldu.

FLAMENGO TARAFTARINA OLAY TEPKİ
Jorge Jesus, Galatasaray maçında Osayi-Samuel'e taktik vermek üzere ayağa kalktığı sırada kulübenin arkasındaki Brezilyalı bir taraftar, Portekizli hocaya Flamengo'ya dönmesi için çağrı yaptı. Bunun üzerine Portekizli hocanın taraftara gülerek cevap vermesi kıyameti kopardı.

FENERBAHÇELİLER AYAKLANDI
Fenerbahçe taraftarları Jorge Jesus'un oldukça ciddiyetsiz olduğunu belirterek, Portekizli hocayla sözleşme yenilenmemesi gerektiğini söyledi. Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda "Skandal görüntü", "Derhal gönderin" yorumlarında bulundu.

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Jorge Jesus'un Flamengo tepkisi Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!
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