Kanarya için Jorge Jesus bitti

Jorge Jesus dönemi tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu... Fenerbahçe'nin Portekizli hoca yönetiminde büyük umutlarla başladığı sezon, tek bir derbi (G.Saray-Beşiktaş maçları) kazanılmadan tamamlandı.68 yaşındaki hocanın,Fenerbahçe yönetimi bugün yapacağı toplantıda Jesus konusunda radikal bir karar alabilir. Kanarya, 11 Haziran'da Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline Jesus'suz çıkabilir. Bu arada F.Bahçe için en kuvvetli aday olarak,gösteriliyor.Enner Valencia,G.Saray derbisini boşgeçen Ekvadorlu, kulübün efsanesi29 gollü Aykut Kocaman'ı geçmeşansını ise kaçırdı. Krallık tacınıtakacak oyuncu, sözleşmesi bittiğiiçin F.Bahçe'ye veda edecek.Valencia'nın ligdekiDün 22 gole ulaşan İcardi ise sonhaftayı maç yapmadan geçeceğiiçin bu rakamı artırma şansı yok.Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe 77 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler son hafta Gaziantep'le oynamadan 3 puanı alacak. Ancak 77 puandakiSarı-lacivertliler 3. olacak.Galatasaray maçının ilk yarısında üç şut çekebilen Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de sadece Konyaspor deplasmanının ilk devresinde daha düşük sayıda kalmıştı (1).Jorge Jesus ile yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör arayışlarına başladı. Tite, Abel Ferreira, Montella gibi isimlerle ilgilenen sarılacivertlilerde gündeme gelen bir diğer isim Mircea Lucescu ile ilgili önemli bir detaya SABAH Spor ulaştı. Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Rumen hocanın Türkiye'yi evi gibi gördüğü ve gelen tekliflerle gurur duyduğu ancak Dinamo Kiev'le olan kontratını tamamlamak istediği öğrenildi. 77 yaşındaki teknik adamın Ukrayna ekibiyle sözleşmesi 2024'te bitecek.F.Bahçe'nin bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı maçlarda yüzü gülmedi. Beşiktaş'la deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de öne geçtiği maçta 10 kişi kalan rakibine 4-2 yenildi. Galatasaray'a evinde 3-0 mağlup olan Kanarya, dün de aynı skorla kaybetti. 4 karşılaşmada hanesine sadece 1 puan yazdırdı.