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Giriş Tarihi: 5.6.2023

Kanarya için Jorge Jesus bitti

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Kanarya için Jorge Jesus bitti

Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası finaline başka bir teknik adamla çıkma ihtimali masada. Galatasaray'dan içeride, dışarıda 3'er gol yiyen sarı-lacivertli çalıştırıcı, basın toplantısına katılmadan takım otobüsüne bindi. Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Ali Koç, Türkiye Kupası finalini beklemeden Jorge Jesus'la vedalaşabilir

Jorge Jesus dönemi tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu... Fenerbahçe'nin Portekizli hoca yönetiminde büyük umutlarla başladığı sezon, tek bir derbi (G.Saray-Beşiktaş maçları) kazanılmadan tamamlandı. Üstelik şampiyonluğu kaptırdığı ezeli rakibi Galatasaray'a hem içeride hem de dışarıda 3-0 mağlup olunması tuz biber oldu. 68 yaşındaki hocanın, Seyrantepe'deki müsabaka sonrası basın toplantısına çıkmadan direkt takım otobüsüne binmesi, beklenen sonun başlangıcı olarak değerlendirildi.

EN GÜÇLÜ ADAY MONTELLA
Fenerbahçe yönetimi bugün yapacağı toplantıda Jesus konusunda radikal bir karar alabilir. Kanarya, 11 Haziran'da Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline Jesus'suz çıkabilir. Bu arada F.Bahçe için en kuvvetli aday olarak, Adana Demir ile sözleşmesi bitecek Vincenzo Montella gösteriliyor.

KRAL VALENCİA İLE YOLLAR AYRILIYOR
Enner Valencia, 29 gol atarken Süper Lig'de sezonu kral olarak tamamlamayı da büyük ölçüde garantiledi. G.Saray derbisini boş geçen Ekvadorlu, kulübün efsanesi 29 gollü Aykut Kocaman'ı geçme şansını ise kaçırdı. Krallık tacını takacak oyuncu, sözleşmesi bittiği için F.Bahçe'ye veda edecek. Valencia'nın ligdeki en yakın takipçisi 21 gollü Diagne'nin son hafta 9 gol atması gerekecek. Dün 22 gole ulaşan İcardi ise son haftayı maç yapmadan geçeceği için bu rakamı artırma şansı yok.

İKİNCİLİK TEHLİKEDE
Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe 77 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler son hafta Gaziantep'le oynamadan 3 puanı alacak. Ancak 77 puandaki Beşiktaş, Konyaspor'u yenerse ikili averajı Fenerbahçe'den iyi olduğu için (0-0/4-2) sezonu 2. sırada tamamlayacak. Sarı-lacivertliler 3. olacak.

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Galatasaray maçının ilk yarısında üç şut çekebilen Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de sadece Konyaspor deplasmanının ilk devresinde daha düşük sayıda kalmıştı (1).

LUCESCU 2024'Ü BEKLİYOR!
Jorge Jesus ile yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör arayışlarına başladı. Tite, Abel Ferreira, Montella gibi isimlerle ilgilenen sarılacivertlilerde gündeme gelen bir diğer isim Mircea Lucescu ile ilgili önemli bir detaya SABAH Spor ulaştı. Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Rumen hocanın Türkiye'yi evi gibi gördüğü ve gelen tekliflerle gurur duyduğu ancak Dinamo Kiev'le olan kontratını tamamlamak istediği öğrenildi. 77 yaşındaki teknik adamın Ukrayna ekibiyle sözleşmesi 2024'te bitecek.

DERBİ FAKİRİ!
F.Bahçe'nin bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı maçlarda yüzü gülmedi. Beşiktaş'la deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de öne geçtiği maçta 10 kişi kalan rakibine 4-2 yenildi. Galatasaray'a evinde 3-0 mağlup olan Kanarya, dün de aynı skorla kaybetti. 4 karşılaşmada hanesine sadece 1 puan yazdırdı.

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