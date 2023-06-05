Kanarya için Jorge Jesus bitti

Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası finaline başka bir teknik adamla çıkma ihtimali masada. Galatasaray'dan içeride, dışarıda 3'er gol yiyen sarı-lacivertli çalıştırıcı, basın toplantısına katılmadan takım otobüsüne bindi. Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Ali Koç, Türkiye Kupası finalini beklemeden Jorge Jesus'la vedalaşabilir
Jorge Jesus dönemi tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu... Fenerbahçe'nin Portekizli hoca yönetiminde büyük umutlarla başladığı sezon, tek bir derbi (G.Saray-Beşiktaş maçları) kazanılmadan tamamlandı. Üstelik şampiyonluğu kaptırdığıezeli rakibi Galatasaray'a hem içeridehem de dışarıda 3-0 mağlup olunması tuz biberoldu. 68 yaşındaki hocanın, Seyrantepe'dekimüsabaka sonrası basın toplantısına çıkmadandirekt takım otobüsüne binmesi, beklenensonun başlangıcı olarak değerlendirildi.
EN GÜÇLÜ ADAY MONTELLA
Fenerbahçe yönetimi bugün yapacağı toplantıda Jesus konusunda radikal bir karar alabilir. Kanarya, 11 Haziran'da Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline Jesus'suz çıkabilir. Bu arada F.Bahçe için en kuvvetli aday olarak, Adana Demir ile sözleşmesi bitecekVincenzo Montella gösteriliyor.
KRAL VALENCİA İLEYOLLAR AYRILIYOR
Enner Valencia, 29 gol atarkenSüper Lig'de sezonu kral olaraktamamlamayı da büyük ölçüdegarantiledi. G.Saray derbisini boşgeçen Ekvadorlu, kulübün efsanesi29 gollü Aykut Kocaman'ı geçmeşansını ise kaçırdı. Krallık tacınıtakacak oyuncu, sözleşmesi bittiğiiçin F.Bahçe'ye veda edecek.Valencia'nın ligdeki en yakıntakipçisi 21 gollü Diagne'nin sonhafta 9 gol atması gerekecek.Dün 22 gole ulaşan İcardi ise sonhaftayı maç yapmadan geçeceğiiçin bu rakamı artırma şansı yok.
İKİNCİLİK TEHLİKEDE
Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe 77 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler son hafta Gaziantep'le oynamadan 3 puanı alacak. Ancak 77 puandaki Beşiktaş, Konyaspor'u yenerseikili averajı Fenerbahçe'deniyi olduğu için (0-0/4-2) sezonu2. sırada tamamlayacak. Sarı-lacivertliler 3. olacak.
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Galatasaray maçının ilk yarısında üç şut çekebilen Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de sadece Konyaspor deplasmanının ilk devresinde daha düşük sayıda kalmıştı (1).
LUCESCU 2024'Ü BEKLİYOR!
Jorge Jesus ile yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör arayışlarına başladı. Tite, Abel Ferreira, Montella gibi isimlerle ilgilenen sarılacivertlilerde gündeme gelen bir diğer isim Mircea Lucescu ile ilgili önemli bir detaya SABAH Spor ulaştı. Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Rumen hocanın Türkiye'yi evi gibi gördüğü ve gelen tekliflerle gurur duyduğu ancak Dinamo Kiev'le olan kontratını tamamlamak istediği öğrenildi. 77 yaşındaki teknik adamın Ukrayna ekibiyle sözleşmesi 2024'te bitecek.
DERBİ FAKİRİ!
F.Bahçe'nin bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı maçlarda yüzü gülmedi. Beşiktaş'la deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de öne geçtiği maçta 10 kişi kalan rakibine 4-2 yenildi. Galatasaray'a evinde 3-0 mağlup olan Kanarya, dün de aynı skorla kaybetti. 4 karşılaşmada hanesine sadece 1 puan yazdırdı.