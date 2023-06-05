Şampiyonun zafer gecesi

Şampiyon Galatasaray 51 bin taraftarı önünde önce F.Bahçe’yi 3-0 devirdi, sonra 23. kez kupayı kaldırdı
'Yangın yeriydi' Aslantepe! Derbi coşkusu 90 dakika sonrası yerini şölene bıraktı. Maç bitince "Benimle oynama" şarkısı çalınırken Cimbom'un müzesine gidecek son kupa, oyuncuların ellerinde göğe yükseldi
HEM MÜZESİ DOLDU HEM DE KASASI!
Şampiyon G.Saray, kasasını da doldurdu. Sarı-kırmızılılar, katılım hakkı olarak sezon başında 33.4 milyon TL aldı. Her şampiyonluğu için 2 milyon 860 bin TL'den 22 zaferiyle 62 milyon 920 bin TL kazanan Aslan, ipi göğüsleyince 33 milyon 200 bin TL daha elde etti. F.Bahçe'yi de devirip 27 defa 3 puan elde eden Cimbom, her galibiyeti için 2.3 milyon TL alıp toplamda 62.1 milyon TL'ye ulaştı. 4 beraberliği için de 4 milyon 600 bin TL sarı-kırmızılıların kasasına geldi. Cimbomtoplamda 196 milyon 200 bin TLTFF geliri ile sezonu noktaladı.
SIRAGELDİDEVLERLİGİ'NE
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek olan G.Saray'ı uzun bir yol bekliyor. Sarı-kırmızılılar 2. eleme turundan başlangıç yapacak ve 3. tur ile play-off'u geçmesi halinde Devler arenasına yeniden dahil olacak. Aslan 25-26 Temmuz ve 1-2Ağustos tarihlerinde 2. tur için sahayaçıkacak. Sarı-kırmızılılar 3 turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda ise katılım bedeli olarak 15.6 milyon Euro (341 milyon TL) alacak, buna ayrıca 3 milyon Euro market geliri ile 10 milyon Euro'ya çıkabilen yayın geliri de ekleniyor.
BURUK, BAŞLIĞI VERDİ:HAK EDEN KAZANDI
G.SarayTeknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından "Sezonun manşeti ne olurdu?" sorusuna "Hak eden kazandı" yapardım cevabını verdi. "Çok etkileyiciydik" diyerek maçı özetleyen Buruk, şunları söyledi: "Oyuncuyken 7 lig şampiyonluğumvardı, UEFA Kupası,Süper Kupa vardı ama buteknik direktör olarak ilkkupa. Her kupamız kıymetli.Baştan sona istediğimiziyaptık. Yine iyi olantaraf kazandı."