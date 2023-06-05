Şampiyonun zafer gecesi

'Yangın yeriydi' Aslantepe! Derbi coşkusu 90 dakika sonrası yerini şölene bıraktı. Maç bitince "Benimle oynama" şarkısı çalınırken Cimbom'un müzesine gidecek son kupa, oyuncuların ellerinde göğe yükseldiŞampiyon G.Saray, kasasını da doldurdu. Sarı-kırmızılılar, katılım hakkı olarak sezon başında 33.4 milyon TL aldı. Her şampiyonluğu için 2 milyon 860 bin TL'den 22 zaferiyle 62 milyon 920 bin TL kazanan Aslan, ipi göğüsleyince 33 milyon 200 bin TL daha elde etti. F.Bahçe'yi de devirip 27 defa 3 puan elde eden Cimbom, her galibiyeti içinalıp toplamdaulaştı. 4 beraberliği için de 4 milyon 600 bin TL sarı-kırmızılıların kasasına geldi.Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek olan G.Saray'ı uzun bir yol bekliyor. Sarı-kırmızılılar 2. eleme turundan başlangıç yapacak ve 3. tur ile play-off'u geçmesi halinde Devler arenasına yeniden dahil olacak.Sarı-kırmızılılar 3 turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda ise katılım bedeli olarak 15.6 milyon Euroalacak, buna ayrıca 3 milyon Euro market geliri ile 10 milyon Euro'ya çıkabilen yayın geliri de ekleniyor.G.SarayTeknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından "sorusunayapardım cevabını verdi. "Çok etkileyiciydik" diyerek maçı özetleyen Buruk, şunları söyledi: "