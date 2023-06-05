Şenol Güneş’le golü hatırladılar

Kasımpaşa engelini, Adana Demirspor maçında galibiyeti getiren golleri atan Vincent Aboubakar, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un gol katkısıyla geçen siyah-beyazlı ekipteŞenol Güneş öncesinde suskun olan Gedson Fernandes, Nathan Redmond, Arthur Masuaku ve Romain Saiss, ilk gol sevinçlerini tecrübeli teknik adamla yaşadı.İki haftadır gol atan Gedson Fernandes, kariyerinde ilk kez art arda 2 hafta ağları sarstı.Beşiktaş'ta sezonu kapatan Tayyip Talha, Dele Alli, Ersin ve Onur Bulut dışında riske edilmeyen Ghezzal, kas ağrıları olan Redmond, Saiss, Maxim ve cezalı Omar Colley, Kasımpaşa maçında görev alamadı. Sakatlığı bulunan isimlerdenFaslı stoper Saiss'in ise topuğundaki ağrılarının devam ettiği bildirilirken, oynama ihtimalinin olmadığı ifade edildi.Siyah-beyazlıların bu yaz gerçekleştireceği yurt dışı kampının yeri ve tarihleri belli oldu. Takımın, 9-21 Temmuz arasında Almanya'nın Grassau kasabasında kamp yapacağı açıkladı. Beşiktaş, 12 günlük süreçte en az 3 hazırlık maçı gerçekleştirecek.