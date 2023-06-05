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Giriş Tarihi: 5.6.2023

Şenol Güneş’le golü hatırladılar

Şenol Güneş’le golü hatırladılar

Gedson Fernandes, Nathan Redmond, Arthur Masuaku ve Romain Saiss; Beşiktaş’taki ilk gol sevinçlerini tecrübeli teknik adamla yaşadı

Kasımpaşa engelini, Adana Demirspor maçında galibiyeti getiren golleri atan Vincent Aboubakar, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un gol katkısıyla geçen siyah-beyazlı ekipte Tayfur Bingöl ve Atiba Hutchinson da bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı. Şenol Güneş öncesinde suskun olan Gedson Fernandes, Nathan Redmond, Arthur Masuaku ve Romain Saiss, ilk gol sevinçlerini tecrübeli teknik adamla yaşadı. Cenk Tosun, ligde attığı 15 golün 14'ünü Güneş'in görev aldığı dönemde buldu. İki haftadır gol atan Gedson Fernandes, kariyerinde ilk kez art arda 2 hafta ağları sarstı.

ROMAİN SAİSS'TE UMUT YOK
Beşiktaş'ta sezonu kapatan Tayyip Talha, Dele Alli, Ersin ve Onur Bulut dışında riske edilmeyen Ghezzal, kas ağrıları olan Redmond, Saiss, Maxim ve cezalı Omar Colley, Kasımpaşa maçında görev alamadı. Sakatlığı bulunan isimlerden Redmond'un, Konya karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor. Faslı stoper Saiss'in ise topuğundaki ağrılarının devam ettiği bildirilirken, oynama ihtimalinin olmadığı ifade edildi.

YURT DIŞI KAMPI ALMANYA'DA
Siyah-beyazlıların bu yaz gerçekleştireceği yurt dışı kampının yeri ve tarihleri belli oldu. Takımın, 9-21 Temmuz arasında Almanya'nın Grassau kasabasında kamp yapacağı açıkladı. Beşiktaş, 12 günlük süreçte en az 3 hazırlık maçı gerçekleştirecek.

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Şenol Güneş’le golü hatırladılar
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