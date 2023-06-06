BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Orta sahaya Thom Haye hamlesi

750 BiN EURO'YA GELMİŞTİ

Piyasa değeri 2 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Hollanda basınına verdiği bir röportajda, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini söylemişti. Haye geçen sezon devre arasında 750 bin Euro'ya NAC'dan Heerenveen'e Transfer olmuştu. Haye, tüm altyapı kategorilerinde Hollanda Milli Takımı formalarını giydi.