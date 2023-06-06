BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer listesinde 40 oyuncu var

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a mağlup olmasıyla yarın sahasında Konyaspor'la oynayacağı maç öncesi Süper Lig'i ikinci sırada bitirmek için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlılar transferde dört bölgeye takviye yapacak.
Bu doğrultuda 40 kişilik oyuncu havuzu belirlendi. Havuzdaki oyuncuların büyük bölümü serbest durumda bulunuyor. Bu oyuncuların tamamı Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga ve Rusya Ligi'nde top koşturuyor. Siyah-beyazlılar belirlenen kriterler doğrultusunda öncelikle boştaki oyuncular için girişimde bulunacak. Bonservisle transfer yapılması gerekirse tavan fiyat 3 milyon euro olacak. Mali disiplinden taviz verilmeyecek.
MULEKA AYRILABİLİR
Yıllık ücret konusunda denge politikası devam edecek. Yeni oyunculara ödenecek ücretlerle takımdaki isimler arasında denge sağlanacak. Siyahbeyazlı yönetim ve Teknik Direktör Şenol Güneş önümüzdeki sezon üç kulvarda yarışılacağı için çok güçlü bir kadro kurmak istiyor. Güneş'in tercihlerine göre havuzdaki isimler ve menajerleriyle görüşmeler sürüyor.
Kartal'da özellikle ilk 18'in tartışılmayacak oyunculardan oluşması hedefleniyor. Transfer çalışmaları bu yönde yürütülüyor. Sağ stoper, iki kanat ve orta saha takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Jackson Muleka'nın durumuna göre santrfor hamlesi de gelebilir. Birçok kulübün listesinde yer alan Muleka bonservisiyle birlikte veya kiralık olarak ayrılırsa bu oyuncunun yerine forvet takviyesi de yapılacak. (Milliyet)