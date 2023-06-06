Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer listesinde 40 oyuncu var
Giriş Tarihi: 6.6.2023 11:09

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer listesinde 40 oyuncu var

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer listesinde 40 oyuncu var

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta teknik heyetin kriterleri doğrultusunda 40 kişilik havuz belirlendi. Bu oyuncuların tamamı Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga ve Rusya Ligi’nde top koşturuyor.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a mağlup olmasıyla yarın sahasında Konyaspor'la oynayacağı maç öncesi Süper Lig'i ikinci sırada bitirmek için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlılar transferde dört bölgeye takviye yapacak.

Bu doğrultuda 40 kişilik oyuncu havuzu belirlendi. Havuzdaki oyuncuların büyük bölümü serbest durumda bulunuyor. Bu oyuncuların tamamı Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga ve Rusya Ligi'nde top koşturuyor. Siyah-beyazlılar belirlenen kriterler doğrultusunda öncelikle boştaki oyuncular için girişimde bulunacak. Bonservisle transfer yapılması gerekirse tavan fiyat 3 milyon euro olacak. Mali disiplinden taviz verilmeyecek.

MULEKA AYRILABİLİR
Yıllık ücret konusunda denge politikası devam edecek. Yeni oyunculara ödenecek ücretlerle takımdaki isimler arasında denge sağlanacak. Siyahbeyazlı yönetim ve Teknik Direktör Şenol Güneş önümüzdeki sezon üç kulvarda yarışılacağı için çok güçlü bir kadro kurmak istiyor. Güneş'in tercihlerine göre havuzdaki isimler ve menajerleriyle görüşmeler sürüyor.

Kartal'da özellikle ilk 18'in tartışılmayacak oyunculardan oluşması hedefleniyor. Transfer çalışmaları bu yönde yürütülüyor. Sağ stoper, iki kanat ve orta saha takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta Jackson Muleka'nın durumuna göre santrfor hamlesi de gelebilir. Birçok kulübün listesinde yer alan Muleka bonservisiyle birlikte veya kiralık olarak ayrılırsa bu oyuncunun yerine forvet takviyesi de yapılacak. (Milliyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu
İyi Parti'de istifa depremi! Aytun Çıray istifa etti
Son dakika: İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı
SON DAKİKA: CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi
Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na İbrahim Kalın atandı
‘Hem annemi hem editörümü kaybettim’
Son dakika: Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
Erdoğan okulunun yeni kabinesi
Sakın okumayın
SON DAKİKA: CHP'de Kurultay kararı sonrası hareketli saatler! Yeni MYK belli oldu...
ARKADAŞINA GÖNDER
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer listesinde 40 oyuncu var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA