BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transfer listesinde 40 oyuncu var

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a mağlup olmasıyla yarın sahasında Konyaspor'la oynayacağı maç öncesi Süper Lig'i ikinci sırada bitirmek için büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlılar transferde dört bölgeye takviye yapacak.

Bu doğrultuda 40 kişilik oyuncu havuzu belirlendi. Havuzdaki oyuncuların büyük bölümü serbest durumda bulunuyor. Bu oyuncuların tamamı Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga ve Rusya Ligi'nde top koşturuyor. Siyah-beyazlılar belirlenen kriterler doğrultusunda öncelikle boştaki oyuncular için girişimde bulunacak. Bonservisle transfer yapılması gerekirse tavan fiyat 3 milyon euro olacak. Mali disiplinden taviz verilmeyecek.