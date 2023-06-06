Fatih Terim’in hesabı hacklendi! Ali Koç paylaşımı yapılmıştı...

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in resmi hesabından 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinde, protokol tribününde Başkan Ali Koç ile olan görüntülerini paylaşılmıştı. Fakat kısa süre sonra Terim'in hesabının çalındığı ve bu paylaşımın yapıldığı öğrenildi.

FATİH TERİM HESABIN ÇALINDIĞINI AÇIKLADI

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medya hesabıma yapılan müdahale sonrası, hesabımdan kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur. Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır. Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.