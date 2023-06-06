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Giriş Tarihi: 6.6.2023 11:12 Son Güncelleme: 6.6.2023 11:49

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai hayal kırıklığı yarattı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai hayal kırıklığı yarattı

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini 9 yıla çıkaran Fenerbahçe'de, Attila Szalai sezonun son bölümünde oynadığı futbol ile büyük hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'de bir dönem bonservis bedeli için 20 milyon Euro'nun üzerinde rakamlar istenen Attila Szalai bu sezon beklenilen performansı sergileyemedi.

Macar savunma oyuncusu son olarak Galatasaray maçında verdiği hava topuyla gole sebep oldu. Szalai, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki kritik Giresunspor deplasmanında da gole sebebiyet veren hatayı yapmıştı.

Taraftarlar 25 yaşındaki futbolcunun performansından memnun değil. Attila Szalai için iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılması bekleniyor.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai hayal kırıklığı yarattı
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