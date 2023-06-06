FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe'de bir dönem bonservis bedeli için 20 milyon Euro'nun üzerinde rakamlar istenen Attila Szalai bu sezon beklenilen performansı sergileyemedi.

Macar savunma oyuncusu son olarak Galatasaray maçında verdiği hava topuyla gole sebep oldu. Szalai, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki kritik Giresunspor deplasmanında da gole sebebiyet veren hatayı yapmıştı.

Taraftarlar 25 yaşındaki futbolcunun performansından memnun değil. Attila Szalai için iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılması bekleniyor.