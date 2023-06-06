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Giriş Tarihi: 6.6.2023 10:59

Galatasaray haberi: Zaniolo kükredi Fenerbahçe nakavt oldu

Galatasaray haberi: Zaniolo kükredi Fenerbahçe nakavt oldu

Fenerbahçe derbisinin kahramanı olan Nicolo Zaniolo'nun performansı Avrupa basınında büyük yankı buldu. 23 yaşındaki hücum oyuncusu için öne çıkan detaylar şöyle…

Fenerbahçe derbisinin kahramanı olan Nicolo Zaniolo'nun performansı Avrupa basınında büyük yankı buldu. 23 yaşındaki hücum oyuncusu için öne çıkan detaylar şöyle…

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): "İstanbul derbisinde Zaniolo şov. Fenerbahçe nakavt oldu, İcardi de gol attı. Eski Romalı, Süper Lig'in son gününde Fenerbahçe ile sıcak İstanbul derbisinde Galatasaray'ı bir adım ileri taşıdı. Zaniolo, aslan gibi kükreyerek taraftarı önünde yılı en iyi şekilde kapattı."

TUTTOMERCATOWEB (İTALYA): "Galatasaray için büyük parti. Zaniolo nihayet Türk kulübünün formasıyla (belki son maçında) bir başkahraman."
AS (İSPANYA): "Ezeli rakibin önünde parti. Türkiye şampiyonu Galatasaray, 50 bin taraftarın önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek müthiş bir galibiyet sergiledi.

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Galatasaray haberi: Zaniolo kükredi Fenerbahçe nakavt oldu
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