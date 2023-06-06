Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus'tan Avrupa Süper Ligi kararı!
Giriş Tarihi: 6.6.2023 22:19

Juventus'tan Avrupa Süper Ligi kararı!

AA
Juventus’tan Avrupa Süper Ligi kararı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un, Avrupa'dan bazı kulüplerle 2021'de başlattığı Avrupa Süper Ligi projesinden olası çıkışını görüşmek için söz konusu girişimi destekleyen İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona kulüplerine resmi yazı gönderdiği bildirildi.

Juventus'un Avrupa Süper Lig girişiminden çekileceğine dair İspanya medyasında yer alan haberlere ilişkin siyah-beyazlı kulüpten yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Juventus gibi Avrupa Süper Ligi projesinden çıkış prosedürünü uygulamayan Real Madrid ve Barcelona kulüplerine, siyah-beyazlı takımın bu projeden olası çıkışını görüşmek üzere üç kulüp arasında müzakere dönemi başlatmak için bildirimde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

Juventus'un açıklamasında, bazı haberlerde UEFA'nın tehdit ettiği iddialarının da gerçekle bağdaşmadığı kaydedildi.

Bu arada, Juventus'un bu açıklamasını Corriere dello Sport gazetesi, "Juventus, Süper Lig dışına" başlığıyla verirken, La Gazzetta dello Sport ise siyah-beyazlı kulübün Süper Lig projesinden ayrılmayı düşündüğünü İspanyol kulüplerine ilettiğini yazdı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Madrid'dekilerin Juventus'un Süper Lig girişiminden ayrılacağına ikna olduğu da yazıldı.

Haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek gibi mali yolsuzluklar nedeniyle Mayıs 2021'den beri soruşturma geçiren Juventus'ta eski başkan Andrea Agnelli, Avrupa Süper Ligi girişiminin önde gelen destekçilerinden biriydi. Agnelli ve yönetim kurulu, 28 Kasım 2022'de mali yolsuzluk soruşturmasında isimleri geçtiği için istifa etmişti.

- Avrupa Süper Ligi, spor camiasında büyük tepkiye yol açmıştı

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı. Yaşananların ardından konu, Avrupa Adalet Mahkemesine kadar taşınmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA KABİNE | Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı müjdesi: Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödeniyor
Kılıçdaroğlu millet iradesini yine hazmedemedi Başkan Erdoğan Meclis’e geldiğinde bakın neden ayağa kalkmamış...
İyi Parti'de istifa depremi! Aytun Çıray istifa etti
‘Hem annemi hem editörümü kaybettim’
Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu
Başkan Erdoğan ve kabine üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret: Şahlanış döneminin başlangıcı olacak!
Son dakika: İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı
Başlamayın başladıysanız hemen bırakın
SON DAKİKA: CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi
SON DAKİKA | CHP'de kongre süreci resmen başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus'tan Avrupa Süper Ligi kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA