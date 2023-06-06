Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor'a konuştu. Deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine hükmen galibiyet verilmesi kararına tepki gösteren Beşiktaş'ı eleştiren Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı: "1980'lerden beri uygulanan bir sistem var.Bu, her yerde uygulanan kural. Bir takım çıkıyor, 'Diğer takımlar 6 puan almış, ben 1 puan almışım. Bunun hepsini iptal edin' diyor. Böyle bir şey akla zarar, bir mantığı yok. Öyle bir karar alsaydık bile, şampiyon yine başka bir takımdı."A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceğiyle ilgili de açıklama yapan Büyükekşi, "Hocamızla devam ediyoruz. Ama oynanacak 2 maçın (Letonya, Galler) sonucu çok önemli.dedi. Yabancı sınırını 7+4 istediklerini ancak sonra 8+3'te karar kılındığını belirten Başkan,