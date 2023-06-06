“Bir takım çıkıyor, ‘Diğer takımlar 6 puan almış, ben 1 puan almışım. Bunun hepsini iptal edin’ diyor. Böyle bir şey akla zarar, bir mantığı yok. Öyle bir karar alsaydık bile, şampiyon yine başka bir takımdı.”
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor'a konuştu. Deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine hükmen galibiyet verilmesi kararına tepki gösteren Beşiktaş'ı eleştiren Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı: "1980'lerden beri uygulanan bir sistem var. O maçlar oynanmış,o maçı yenen takım prim almış,kaybeden alamamış, bazı oyuncularsarı kart görmüş, emek harcamışlar… Bu, her yerde uygulanan kural. Bir takım çıkıyor, 'Diğer takımlar 6 puan almış, ben 1 puan almışım. Bunun hepsini iptal edin' diyor. Böyle bir şey akla zarar, bir mantığı yok. Öyle bir karar alsaydık bile, şampiyon yine başka bir takımdı."
KUNTZ İLE DEVAM AMA 2 MAÇ ÖNEMLİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un geleceğiyle ilgili de açıklama yapan Büyükekşi, "Hocamızla devam ediyoruz. Ama oynanacak 2 maçın (Letonya, Galler) sonucu çok önemli. İnsan kendi kaderini kendi yazar" dedi. Yabancı sınırını 7+4 istediklerini ancak sonra 8+3'te karar kılındığını belirten Başkan, teknolojisponsorluğu alanında Türk Telekom ile görüştüklerinive önümüzdeki sezon yarı otomatik ofsaytsistemine geçileceğini bildirdi.