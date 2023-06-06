Şike teklifi ses kaydıyla kanıtlandı, futbol menajerinin 3 yıl hapis! Adam başı 50 bin lira...

KAFEDE BULUŞTULAR, GÖRÜŞMENİN SES KAYDINI ALDILAR

Şamil Ünal ile Durmuş Eroğlu, Başkan Arslan'ın bilgisi dahilinde meneajer Ömer Bedioğlu ile şike teklifinin detaylarını görüşmek üzere 29 Nisan 2023 Cumartesi günü Gaziemir ilçesindeki bir AVM'de buluştu. İkili görüşmeyi üzerlerindeki ses kayıt cihazı ile savcılığa delil olarak sunmak üzere kaydetti. İddaya göre, Bedioğlu müsabakada görev yapacak Aydın'lı hakemleri de bağladığını belirterek Çeşme Belediyespor'un kazanması durumunda maçtan hemen sonra parayı vereceğini söyledi. Bedioğlu maç esnasında güvendikleri bir arkadaşlarını yanına oturturlarsa parayı ona gösterebileceğini de ifade etti. Bu anları uzaktaki bir masaya oturan Torbalıspor Başkanı Batuhan Atay Arslan da izledi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında futbol menajeri sanık Ömer Bedioğlu (41) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, maçı satmaları için Torbalıspor oyuncuları Şamil Ünal ile Durmuş Eroğlu'na kişi başı 50 bin lira teklif eden futbol menajeri Ömer Bedioğlu (41) hakkında hazırlanan iddianame İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ömer Bedioğlu'nun 'spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla kazanç teminine teşebbüs' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Bedioğlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Kazanan takımın BAL liginde oynamaya devam edeceği maçı 1-0 Çeşme Belediyespor kazandı. Açılan bu şike davası sonrası Türkiye Futbol Fedarasyonu'nun nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.