Son dakika Galatasaray haberi: Ofsayt ustası Mauro Icardi

Süper Lig'de sezona Mauro İcardi damgasını vurdu. Transferin son günü gelen Arjantinli forvet, ligde forma giydiği 24 maçta 22 gol-7 asistlik bir performans sergiledi ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolü oynadı. Yıldız oyuncu bu 24 maçın 13'ünde ofsayta hiç düşmedi. Savunma arkasına koşuları ile rakiplerini cezalandıran İcardi'ye sezon boyunca 18 kez ofsayt bayrağı kalktı. Maç başına gol ortalaması 1.2 olan İcardi'nin ofsayta yakalanma oranı ise 0.75 oldu. 1993 doğumlu dünya yıldızı, ileri uçta tek başına oynamasına rağmen oyun zekâsı ile fark yarattı.



GOL CANAVARI!



Sezonun ilk maçına 7. haftada Konyaspor karşısında çıkan İcardi, ilk skor katkısını ise 1 gol-1 asistle 23 Ekim 2022'deki Alanyaspor maçında verdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 derbide de tabelayı değiştiren 30 yaşındaki Arjantinli forvet, Süper Lig'i 6 maçlık gol serisiyle bitirdi. Final haftalarında F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir ağlarını birer kez havalandıran İcardi; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında duble yaptı.