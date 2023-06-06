Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Ofsayt ustası Mauro Icardi
Giriş Tarihi: 6.6.2023 10:55

Son dakika Galatasaray haberi: Ofsayt ustası Mauro Icardi

Son dakika Galatasaray haberi: Ofsayt ustası Mauro Icardi

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi, ofsayttan kaçıp golleri sıralayarak farkını ortaya koydu

Süper Lig'de sezona Mauro İcardi damgasını vurdu. Transferin son günü gelen Arjantinli forvet, ligde forma giydiği 24 maçta 22 gol-7 asistlik bir performans sergiledi ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolü oynadı. Yıldız oyuncu bu 24 maçın 13'ünde ofsayta hiç düşmedi. Savunma arkasına koşuları ile rakiplerini cezalandıran İcardi'ye sezon boyunca 18 kez ofsayt bayrağı kalktı. Maç başına gol ortalaması 1.2 olan İcardi'nin ofsayta yakalanma oranı ise 0.75 oldu. 1993 doğumlu dünya yıldızı, ileri uçta tek başına oynamasına rağmen oyun zekâsı ile fark yarattı.

GOL CANAVARI!

Sezonun ilk maçına 7. haftada Konyaspor karşısında çıkan İcardi, ilk skor katkısını ise 1 gol-1 asistle 23 Ekim 2022'deki Alanyaspor maçında verdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 derbide de tabelayı değiştiren 30 yaşındaki Arjantinli forvet, Süper Lig'i 6 maçlık gol serisiyle bitirdi. Final haftalarında F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir ağlarını birer kez havalandıran İcardi; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında duble yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu
Son dakika: İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı
SON DAKİKA: CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi
İyi Parti'de istifa depremi! Aytun Çıray istifa etti
Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na İbrahim Kalın atandı
‘Hem annemi hem editörümü kaybettim’
Son dakika: Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti
SON DAKİKA: CHP'de Kurultay kararı sonrası hareketli saatler! Yeni MYK belli oldu...
Erdoğan okulunun yeni kabinesi
Ankara Büyükşehir'de yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş'a suç duyurusu: Şoke eden usulsüzlük...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: Ofsayt ustası Mauro Icardi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA