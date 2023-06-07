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Giriş Tarihi: 7.6.2023 12:29 Son Güncelleme: 7.6.2023 12:33

Beşiktaş ve TFF arasındaki kriz giderek büyüyor!

Beşiktaş ve TFF arasındaki kriz giderek büyüyor!

Yaşanan asrın felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK, ligdeki puan durumunu etkiledi. İkinci yarıda bu takımlarla maçı olan kulüpler hükmen galip sayıldı. Bu duruma itiraz eden Beşiktaş, bunun adil olmadığını dile getirmiş fakat TFF bu durumlarda kuralların açık olduğu yanıtını vermişti. Beşiktaş ile TFF arasındaki bu kriz tırmanarak devam ediyor.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, "Bir takım çıkıyor, 'Diğer takımlar 6 puan almış, ben 1 puan almışım. Bunun hepsini iptal edin' diyor. Böyle bir şey akla zarar" şeklindeki sözlerine Beşiktaş Futbol A.Ş. yöneticisi Kerem Gürel, sosyal medya hesabından cevap verdi.

Paylaşımında açıklama yapan Gürel, "Üç gün boyunca dişlerinizi fırçalamayıp bir ortama girdiğinizde, sizdeki kötü koku, siz hariç ortamdaki herkesi rahatsız eder. Tuttuğunuz takımın başkanıyla ortak dilde yaptığınız açıklamaları bu örneğe benzetiyorum. Sizden tek beklenen; adaletli olmanızdı, bunu da beceremediniz. Size düşen bundan sonra istifa etmek, adaleti sağlayacak kişilere bu görevi teslim etmektir." dedi.

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Beşiktaş ve TFF arasındaki kriz giderek büyüyor!
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