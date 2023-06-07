Beşiktaş ve TFF arasındaki kriz giderek büyüyor!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, "Bir takım çıkıyor, 'Diğer takımlar 6 puan almış, ben 1 puan almışım. Bunun hepsini iptal edin' diyor. Böyle bir şey akla zarar" şeklindeki sözlerine Beşiktaş Futbol A.Ş. yöneticisi Kerem Gürel, sosyal medya hesabından cevap verdi.

Paylaşımında açıklama yapan Gürel, "Üç gün boyunca dişlerinizi fırçalamayıp bir ortama girdiğinizde, sizdeki kötü koku, siz hariç ortamdaki herkesi rahatsız eder. Tuttuğunuz takımın başkanıyla ortak dilde yaptığınız açıklamaları bu örneğe benzetiyorum. Sizden tek beklenen; adaletli olmanızdı, bunu da beceremediniz. Size düşen bundan sonra istifa etmek, adaleti sağlayacak kişilere bu görevi teslim etmektir." dedi.