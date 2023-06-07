Dursun Özbek Icardi’nin kararını açıkladı! Milyonlarca taraftar merakla bekliyordu...

"Galatasaray olarak tüm rakiplerimizi maç başlamadan önce yemeğe davet ettik. Bu bir adettir. Bizim davetimize icabet etmeyen iki kulüp var. Biri Fenerbahçe, biri Ankaragücü."

"22 Haziran'da TFF seçimi var. Şu anda bir aday gözüküyor. Beşiktaş'ın iddia ettiği şeyler farklı şeyler. Aralarında bir sürtüşme var."

"Artık bankalara gitmeden maddi durumumuzu düzeltmemiz lazım. Elimizdeki gayrimenkulleri geliştirme suretiyle çok büyük fon yaratıyoruz. Mecidiyeköy, Florya, Kemerburgaz derken bunların hepsi hayata geçti. Galatasaray'ın birinci hedefi bankalar birliği konsorsiyumuyla yaptığı anlaşmadan çıkmak zorunda. Tüm kulüplere sesleniyorum, hepiniz işini içine girseniz aynı fikre geleceksiniz. Tamam parayı veriyor da sana iş yaptırmıyor. Öyle bir kontrol mekanizması kurmuşlar haklı olarak"

"Sadece futbolla ilgili değil Kemerburgaz'daki tesisler. Stadın yanından vadiye inen bir arsa var 60 dönüm kadar. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tamamlayıcı ünitelerini oraya yapacağız. Spor salonu, yüzme havuzu, kamp yapmak için tesisler. Orası tamamen kompleks olacak. 49 yıllık üst kullanım hakkını aldık Bakanlıkla konuşarak"

"Hep ligin marka değerinden bahsediyoruz. Bunu yukarı çıkarmanın çaresi Süper Lig'deki takımların arasındaki farkın çok büyük olmaması lazım. Bu sene her takım her takımı yendi neredeyse. Süper Lig için 18 takım ideal bana göre. Avrupa, kupa maçları, Milli maç araları derken uzuyor lig. Uzun süre 18 takım oynandı zaten. 18 takım daha rahat bir fikstür veriyor."

ICARDİ SÖZLERİ

"Düşünebiliyor musunuz? Icardi 1 sezonda Galatasaray'da 750 bin euro'ya oynuyor. Transferin performansına ve bir de maliyetine bakarsınız. Bugün itibariyle Icardi'ye ödediğimiz maaş 750 bin euro."