Dursun Özbek Icardi’nin kararını açıkladı! Milyonlarca taraftar merakla bekliyordu...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da önemli açıklamalarda bulunurken; şampiyonluğun gelişi, Erden Timur'un transfer başarısı, TFF aday seçimi ve Kemerburgaz projesi ile ilgili birçok önemli açıklamada bulundu.
İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ
"Galatasaray'a hizmet etmek için geldik. Ayrıldığım zaman da üzülmedim, hizmet etmenin sınırı yok. Genel Kurul tercihini farklı kullandı ama ben hizmet etmek isteğini bırakmadım. Galatasaray'da kendimi hiç mutsuz hissetmedim"
"Galatasaray başkanlığına neden aday oldum sorusuyla başlamak lazım. Kulüplerin durumuna baktığınız zaman sadece şampiyonluğu konuşmak çok doğru değil. Daha önce Duygun Yarsuvat döneminde yöneticilik yaptım. O zaman şu tespitlerde bulundum. Birincisi camiaların bütünleşmesi lazım küskünlükler kırgınlıkların olmaması lazım. İkincisi finansal yapıyı düzeltmek lazım. Üçüncüsü tesisleşme gereği var, özellikle Galatasaray için buna ihtiyaç var. Her kulübümüz tesisleşmeyi dikkate alması lazım"
"Sezonu şampiyon bitirmenin başlangıcı şu ki; biz seçilmeden önce, geldiğimizde camiadaki küskünlükleri halledeceğimizi, birbirimizle barışacağımızı söyledim. Sevgi iklimi yaratacağımızı bıkmadan söyledik. Bunu hallettiğimizi düşünüyorum. Bütün küskünlükleri barıştırdık demiyorum ama arzu ettiğimiz iklim doğdu."
"Düşünün Galatasaray gibi bir markanın tesisleri 45 sene önce yapılmış. 2 tane nizami saha var. Birinde altyapı maç yapıyor, diğerinde A takım antrenman yapıyor. Bu üç konuyu hallettikten sonra sportif başarı gerekiyor. Zaten onlar halledilmeden sportif başarı gelmez."
"Türkiye'deki spor kulüplerinin futbolcu üretip, satış yaparak para kazanması mümkün değil. Maksimum 20-25 milyonluk transfer gelirleri oluyor."
"Barış iklimi yaratmak çok önemliydi. Herkesi barıştırdık demiyorum ama temel atma töreninde de görüldüğü gibi bir çok isim barış iklimi sağlanmasının istendiğini gösterdi. Mustafa Cengiz başkanın yönetimindeki kişileri de kucakladık. Abdurrahim, Yusuf Günay herkes. Mustafa başkan rahmetli oldu ama yaşasaydı onu da kucaklardık. Bir sürü projemiz var peş peşe gelecek. Bu projeleri yapmak için de barışık olmak lazım."
"Erden kardeşime 'Futboldan sen sorumlusun' dedim ama bunu söyleyip geri çekilmedim. Erden de son derece başarılı bir yönetim gösterdi. 7/24 takımla birlikte oldu. Dubai'den bile kulübe geliyor ve sporcularla oturuyor. Bazen eve gitmek yerine tesiste kalıyordu."
"Galatasaray olarak tüm rakiplerimizi maç başlamadan önce yemeğe davet ettik. Bu bir adettir. Bizim davetimize icabet etmeyen iki kulüp var. Biri Fenerbahçe, biri Ankaragücü."
"22 Haziran'da TFF seçimi var. Şu anda bir aday gözüküyor. Beşiktaş'ın iddia ettiği şeyler farklı şeyler. Aralarında bir sürtüşme var."
"Artık bankalara gitmeden maddi durumumuzu düzeltmemiz lazım. Elimizdeki gayrimenkulleri geliştirme suretiyle çok büyük fon yaratıyoruz. Mecidiyeköy, Florya, Kemerburgaz derken bunların hepsi hayata geçti. Galatasaray'ın birinci hedefi bankalar birliği konsorsiyumuyla yaptığı anlaşmadan çıkmak zorunda. Tüm kulüplere sesleniyorum, hepiniz işini içine girseniz aynı fikre geleceksiniz. Tamam parayı veriyor da sana iş yaptırmıyor. Öyle bir kontrol mekanizması kurmuşlar haklı olarak"
"Sadece futbolla ilgili değil Kemerburgaz'daki tesisler. Stadın yanından vadiye inen bir arsa var 60 dönüm kadar. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tamamlayıcı ünitelerini oraya yapacağız. Spor salonu, yüzme havuzu, kamp yapmak için tesisler. Orası tamamen kompleks olacak. 49 yıllık üst kullanım hakkını aldık Bakanlıkla konuşarak"
"Hep ligin marka değerinden bahsediyoruz. Bunu yukarı çıkarmanın çaresi Süper Lig'deki takımların arasındaki farkın çok büyük olmaması lazım. Bu sene her takım her takımı yendi neredeyse. Süper Lig için 18 takım ideal bana göre. Avrupa, kupa maçları, Milli maç araları derken uzuyor lig. Uzun süre 18 takım oynandı zaten. 18 takım daha rahat bir fikstür veriyor."
ICARDİ SÖZLERİ
"Düşünebiliyor musunuz? Icardi 1 sezonda Galatasaray'da 750 bin euro'ya oynuyor. Transferin performansına ve bir de maliyetine bakarsınız. Bugün itibariyle Icardi'ye ödediğimiz maaş 750 bin euro."