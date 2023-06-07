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Giriş Tarihi: 7.6.2023 13:26 Son Güncelleme: 7.6.2023 13:32

Galatasaray'ın yıldızı geldiği takıma geri dönüyor!

Galatasaray’ın yıldızı geldiği takıma geri dönüyor!

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği oyuncular ya kiralık ya da bonservisiyle birlikte başka takımlara gidecek. G.Saray'da ise yıldız oyuncu geldiği takıma geri dönüyor.

Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, aynı zamanda takımdan gidecek isimler de netleşmeye başladı.

Ligde son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Cimbom, tarihindeki 23. lig şampiyonluğunu elde etti. Okan Buruk da ilk sezonunda şampiyonluk yaşamayı başardı.

Devler Ligi için ön eleme ve play-off oynayacak olan Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Özellikle de bu sezona damga vuran Icardi'ni bonservisi PSG ile görüşmelere başlayan yönetim, aynı zamanda takımdan ayrılacak isimler için de karar verecek.

YUNUS AKGÜN YOLCU

Okan Buruk'un da takımda düşünmediği oyunculardan bir tanesi olan Yunus Akgün'ün yeni sezonda başka takıma gitmesi bekleniyor. Genç oyuncunun daha fazla forma giyeceği bir takıma sıcak baktığı ifade edilirken, kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'un yeniden devreye girdiği iddia edildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fotomaç'ın haberine göre, Adana Demirspor, Yunus Akgün'ün bonservisi için Galatasaray ile temasa geçti. Adana Demirspor'da oynadığı sürede dikkat çeken bir performans ortaya koyan Yunus Akgün'ün de sıcak baktığı iddia edildi. Görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken transferin de kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

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Galatasaray'ın yıldızı geldiği takıma geri dönüyor!
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