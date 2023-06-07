Galatasaray’ın yıldızı geldiği takıma geri dönüyor!

Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, aynı zamanda takımdan gidecek isimler de netleşmeye başladı.
Ligde son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Cimbom, tarihindeki 23. lig şampiyonluğunu elde etti. Okan Buruk da ilk sezonunda şampiyonluk yaşamayı başardı.
YUNUS AKGÜN YOLCU
Okan Buruk'un da takımda düşünmediği oyunculardan bir tanesi olan Yunus Akgün'ün yeni sezonda başka takıma gitmesi bekleniyor. Genç oyuncunun daha fazla forma giyeceği bir takıma sıcak baktığı ifade edilirken, kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'un yeniden devreye girdiği iddia edildi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Fotomaç'ın haberine göre, Adana Demirspor, Yunus Akgün'ün bonservisi için Galatasaray ile temasa geçti. Adana Demirspor'da oynadığı sürede dikkat çeken bir performans ortaya koyan Yunus Akgün'ün de sıcak baktığı iddia edildi. Görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken transferin de kısa sürede çözülmesi bekleniyor.