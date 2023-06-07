Galatasaray’ın yıldızı geldiği takıma geri dönüyor!

Devler Ligi için ön eleme ve play-off oynayacak olan Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Özellikle de bu sezona damga vuran Icardi'ni bonservisi PSG ile görüşmelere başlayan yönetim, aynı zamanda takımdan ayrılacak isimler için de karar verecek.