Kupaya ilk kez bu kadar yaklaştım!

Teknik direktör Volkan Demirel, Vodafone Park'ta sergilenen Şampiyonlar Ligi kupası için düzenlenen etkinliğe katıldı. 2008'de F.Bahçe- Sevilla çeyrek finalini hatırlatan 41 yaşındaki futbol adamı şunları söyledi:düşünüyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi, kulüpler arasında en büyük platform.Ligi Finali için geri sayım sürerken kupa, dün Vodafone Park'ta sergilendi. Manchester City ile İnter arasında cumartesi günü 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede A Milli Takım forması giyen Hakan Çalhanoğlu (İnter) ile Almanya Milli Takımı forması giyen Türk kökenli oyuncu İlkay Gündoğan (Manchester City) da karşı karşıya gelecek. Dün yapılan FedEX'in sponsorluğundaki toplantının konuğu Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'di., Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremde zarar görenlere destek için 200 bin Euro (4.6 milyon TL) verileceğini açıkladı. UEFA Çocuk Vakfı desteğinde yapılacak bağış toplamının ise 900 bin Euro'ya ulaştığı duyuruldu.