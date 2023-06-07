Kupaya ilk kez bu kadar yaklaştım!

Dev final öncesi İstanbul’da kupayla buluşan Volkan Demirel: “Çok güzel bir kupa gerçekten. Ben dokunmak için çok çalıştım, çabaladım ama bu fırsatı burada bulabildim.”
Teknik direktör Volkan Demirel, Vodafone Park'ta sergilenen Şampiyonlar Ligi kupası için düzenlenen etkinliğe katıldı. 2008'de F.Bahçe- Sevilla çeyrek finalini hatırlatan 41 yaşındaki futbol adamı şunları söyledi: "2008'de Fenerbahçe ileçeyrek finalde Sevilla maçındabu duygunun en yükseğiniyaşadığımı düşünüyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi, kulüpler arasında en büyük platform. Buradaforma giymekbüyükgurur, bugururaeriştiğimiçin kendimişanslı hissediyorum.Bukupada oynamak nasip olduama ilk defa bu kadar yakınlaştımkendisine. Çok güzel birkupa gerçekten. Ben dokunmakiçin çok çalıştım, çabaladım amabu fırsatı burada bulabildim."
TARİHİ FİNAL İÇİN GERİ SAYIM
ŞAMPIYONLAR Ligi Finali için geri sayım sürerken kupa, dün Vodafone Park'ta sergilendi. Manchester City ile İnter arasında cumartesi günü 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede A Milli Takım forması giyen Hakan Çalhanoğlu (İnter) ile Almanya Milli Takımı forması giyen Türk kökenli oyuncu İlkay Gündoğan (Manchester City) da karşı karşıya gelecek. Dün yapılan FedEX'in sponsorluğundaki toplantının konuğu Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'di.
UEFA'DAN DEPREMZEDE ÇOCUKLARA DESTEK
UEFA, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremde zarar görenlere destek için 200 bin Euro (4.6 milyon TL) verileceğini açıkladı. UEFA Çocuk Vakfı desteğinde yapılacak bağış toplamının ise 900 bin Euro'ya ulaştığı duyuruldu.