Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray sol bekini İngiltere'de buldu! Nuno Tavares listeye alındı...
Giriş Tarihi: 7.6.2023 13:49

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray sol bekini İngiltere'de buldu! Nuno Tavares listeye alındı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray sol bekini İngiltere’de buldu! Nuno Tavares listeye alındı...

Şampiyonlar Ligi hedefiyle yola çıkan ve defansın solunu çok önemli bir yıldızla takviye etmek isteyen Galatasaray, Nuno Tavares’i listesine ekledi. Sezonu Marsilya’da geçiren genç yıldız için kiralama formülünün düşünüldüğü belirtildi.

Sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra transfer operasyonuna start veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon en büyük sıkıntı yaşadığı bölgelerden biri olan sol bek pozisyonunu çok önemli bir isimle takviye etmek isteyen Sarı- Kırmızılılar'da Nuno Tavares sesleri yükseliyor.

TURNUVA SONRASINDA!

Bonservisi Arsenal'de olan ve sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Portekizli futbolcunun menajeriyle ilk görüşmenin gerçekleştiği öğrenildi. U21 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Tavares'in turnuva sonrasında gelen teklifleri değerlendirerek karar vereceği belirlendi.

ARSENAL'A DÖNÜYOR

Marsilya'dan ayrılıp Arsenal'e dönecek olan 23 yaşındaki sol bek İngiliz kulübünün yeni sezon planlamasında yer almıyor. Galatasaray'ın ilk olarak kiralama formülünü masaya getireceği, eğer olumsuz bir yanıt gelirse Nuno Tavares'in bonservisiyle transferinin görüşüleceği ifade edildi.

FİYATI 18 MİLYON EURO

Bu sezon Marsilya formasıyla 39 maçta forma giyen ve 6 gol atan Portekizli yıldız 2021 yılında 8 milyon Euro karşılığında Benfica'dan Arsenal'e transfer olmuştu. Müthiş sürati, atletizmi ve etkili şutları ile ön plana çıkan Nuno Tavares'in mevcut piyasa değeri 18 milyon Euro. Genç futbolcunun Arsenal ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray sol bekini İngiltere'de buldu! Nuno Tavares listeye alındı...
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