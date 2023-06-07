TFF&BJK krizi büyüyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, "Bir takım çıkıyor,diyor. Böyle bir şey akla zarar" şeklindeki sözlerine Beşiktaş Futbol A.Ş. yöneticisi Kerem Gürel, sosyal medya hesabından cevap verdi: "Tuttuğunuz takımın başkanıyla ortak dilde yaptığınız açıklamaları bu örneğe benzetiyorum. Sizden tek beklenen; adaletli olmanızdı, bunu da beceremediniz.