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Giriş Tarihi: 7.6.2023

TFF&BJK krizi büyüyor

TFF&BJK krizi büyüyor
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, "Bir takım çıkıyor, 'Diğer takımlar 6 puan almış, ben 1 puan almışım. Bunun hepsini iptal edin' diyor. Böyle bir şey akla zarar" şeklindeki sözlerine Beşiktaş Futbol A.Ş. yöneticisi Kerem Gürel, sosyal medya hesabından cevap verdi: "Üç gün boyunca dişlerinizi fırçalamayıp bir ortama girdiğinizde, sizdeki kötü koku, siz hariç ortamdaki herkesi rahatsız eder. Tuttuğunuz takımın başkanıyla ortak dilde yaptığınız açıklamaları bu örneğe benzetiyorum. Sizden tek beklenen; adaletli olmanızdı, bunu da beceremediniz. Size düşen bundan sonra istifa etmek, adaleti sağlayacak kişilere bu görevi teslim etmektir."

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TFF&BJK krizi büyüyor
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