TFF&BJK krizi büyüyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, "Bir takım çıkıyor, 'Diğer takımlar 6 puanalmış, ben 1 puan almışım.Bunun hepsini iptal edin' diyor. Böyle bir şey akla zarar" şeklindeki sözlerine Beşiktaş Futbol A.Ş. yöneticisi Kerem Gürel, sosyal medya hesabından cevap verdi: "Üç gün boyunca dişlerinizifırçalamayıp bir ortama girdiğinizde,sizdeki kötü koku, sizhariç ortamdaki herkesi rahatsızeder. Tuttuğunuz takımın başkanıyla ortak dilde yaptığınız açıklamaları bu örneğe benzetiyorum. Sizden tek beklenen; adaletli olmanızdı, bunu da beceremediniz. Size düşen bundan sonra istifaetmek, adaleti sağlayacak kişilerebu görevi teslim etmektir."