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Giriş Tarihi: 8.6.2023 20:49

Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

İHA
Çaykur Rizespor’da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'ın sözleşmesi sona erince yollar ayrıldı.

Yeşil-mavili Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, bu sezon sonu sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile sözleşme yenilemeyerek yollarını ayırma kararı aldı.

Bülent Korkmaz Çaykur Rizespor'a 21 Şubat 2022 tarihinde yaptığı anlaşma ile teknik direktörlük koltuğuna geçmişti. 2021-2022 Süper Toto Süper Lig sezonunda takımın başına geçen Korkmaz ile birlikte yeşil-mavili ekip küme düştü.

Küme düşen Rizespor TFF 1. Lig'de de Korkmaz ile yollarına devam ederek sezon sonunda 2. olarak Süper Lig'e tekrardan yükseldi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "21 Şubat 2022'den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
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