Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in ise hakem ve diğer müsabaha görevlileri hakkında yapıtğı açıklamalar sebebiyle kurula sevk edildiği belirtildi.



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 08.06.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.



Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü'nün 07.06.2023 tarihinde oynanan BITEXEN GİRESUNSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.06.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün 07.06.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü Başkanı FATİH ÖZGÖKÇEN' in aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.06.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İSMAİL YÜKSEK'in 04.06.2023 tarihinde resmi yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."