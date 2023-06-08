Giresun’da büyük hüsran

iresunspor, 2020-2021 sezonunun ardından yükseldiği Süper Lig'de sadece 2 yıl kalabildi. Yeşil-beyazlılar, ligin son maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etse de, kümede kalmak için yarış verdiği İstanbulspor kazandığı için veda etti. Müsabakada yeşil-beyazlıların golleriniSainz, gol sonrası sevinci nedeniyle de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Giresun 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazansa daküme düşen ikinci takım oldu ve büyük üzüntü yaşadı.