Giresun’da büyük hüsran

Yeşil-beyazlılar, Antalyaspor’u mağlup etmesine rağmen İstanbul’un galibiyeti nedeniyle küme düştü. Çotanaklar maç sonrası adeta yıkıldı
Giresunspor, 2020-2021 sezonunun ardından yükseldiği Süper Lig'de sadece 2 yıl kalabildi. Yeşil-beyazlılar, ligin son maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etse de, kümede kalmak için yarış verdiği İstanbulspor kazandığı için veda etti. Müsabakada yeşil-beyazlıların gollerini 17. dakikadapenaltıdan Riad Bajic ve 59'da daBorja Sainz attı. Sainz, gol sonrası sevinci nedeniyle de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Giresun 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazansa da Ümraniyespor'unardından küme düşen ikinci takım oldu ve büyük üzüntü yaşadı.