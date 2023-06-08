Mircea Lucescu, Fenerbahçe için kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'de hem Galatasaray, hem de Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşayan 77 yaşındaki Rumen teknik adam 2017/2019 yılları arasında da A Milli Futbol Takımımızı çalıştırmıştı.

Son olarak 2020 yılında Dinamo Kiev'in başına geçen tecrübeli çalıştırıcının kısa süre içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor. Dinamo Kiev bu sezon ligi, lider Shakhtar Donetsk'in 12 puan gerisinde dördüncü sırada tamamladı.

LUCESCU'YA SÜRPRİZ TEKLİF

Dinamo Kiev'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan deneyimli teknik adama birçok teklif geldiği öğrenildi.

Rumen Digisport'ta yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Mircea Lucescu'ya cazip bir teklifte bulundu. Rumen teknik adam bu teklifi, Suudi Arabistan'ın Romanya'ya çok uzak olması ve hava koşulları nedeniyle reddettiği öğrenildi.

ASIL REDDETME SEBEBİ FENERBAHÇE

Haberde Mircea Lucescu'nun Al Nassr'ı reddetme sebebi sıralanırken, asıl neden olarak Fenerbahçe'nin kendisin için bir seçenek olması gösterildi. Haberde, 11 Haziran günü oynanacak Türkiye Kupası finalinin ardından Jorge Jesus'un görevden alınmasının beklendiği ifade edildi.