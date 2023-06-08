Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mircea Lucescu, Fenerbahçe için kararını verdi!
Giriş Tarihi: 8.6.2023 11:24

Mircea Lucescu, Fenerbahçe için kararını verdi!

Mircea Lucescu, Fenerbahçe için kararını verdi!

Süper Lig'de hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci yaşayan Mircea Lucescu'ya sürpriz bir teklif geldi. Deneyimli teknik adam bu teklifi Fenerbahçe için reddetti. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de hem Galatasaray, hem de Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşayan 77 yaşındaki Rumen teknik adam 2017/2019 yılları arasında da A Milli Futbol Takımımızı çalıştırmıştı.

Son olarak 2020 yılında Dinamo Kiev'in başına geçen tecrübeli çalıştırıcının kısa süre içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor. Dinamo Kiev bu sezon ligi, lider Shakhtar Donetsk'in 12 puan gerisinde dördüncü sırada tamamladı.

LUCESCU'YA SÜRPRİZ TEKLİF
Dinamo Kiev'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan deneyimli teknik adama birçok teklif geldiği öğrenildi.

Rumen Digisport'ta yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Mircea Lucescu'ya cazip bir teklifte bulundu. Rumen teknik adam bu teklifi, Suudi Arabistan'ın Romanya'ya çok uzak olması ve hava koşulları nedeniyle reddettiği öğrenildi.

ASIL REDDETME SEBEBİ FENERBAHÇE
Haberde Mircea Lucescu'nun Al Nassr'ı reddetme sebebi sıralanırken, asıl neden olarak Fenerbahçe'nin kendisin için bir seçenek olması gösterildi. Haberde, 11 Haziran günü oynanacak Türkiye Kupası finalinin ardından Jorge Jesus'un görevden alınmasının beklendiği ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı isimler 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı
SON DAKİKA | Siirt'ten acı haber: Uzman çavuş Aydın Ceylan şehit oldu
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! Gri listede aranan terörist etkisiz
Son dakika haberleri: Süper Lig’de Beşiktaş istediğini alamadı! Küme düşen son takım belli oldu…
SON DAKİKA: İYİ Parti karıştı! Flaş açıklama: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz
Mansur Yavaş belediyeciliği? Günlerdir sellerle boğuşan Ankara’da mazgalların üzeri asfaltlanmış
Yüce bilge yeni parti kuracak
Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Asıl kavga şimdi başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Mircea Lucescu, Fenerbahçe için kararını verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA