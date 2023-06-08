Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Erden Timur ve Dursun Özbek'e sert tepki! "Ofsaytımsı, penaltımsı, şampiyonumsu"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi; düzenlediği basın toplantısında biten sezonu değerlendirdi.
İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI
Beşiktaş olarak hazırlıklarımızı tamamladık. 2-3 takviye ile önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adayı biz olacağız. Şenol hocamızla yola devam edeceğiz. Bu süreçte biz görevimize devam edeceğiz. Camiamız içerisinde gereksiz bir seçim atmosferi yaratıldı. Gereksiz! Nedenini hala bilemiyorum. Beşiktaş'ı seviyorlarsa, bu yaptıkları doğru değil. Bir savaş birlikte yürütülür, kazanılır veya kaybedilir. Bir tebrik sırasında yönetimi yok saymak, ikilik yaratmaktır. Rica ediyorum, bu işler ekip işidir. Bu ekip içerisinde sizler de varsınız. Çok iyi bir takım yaptık. Sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Konyaspor maçında olduğu gibi! Dört tane oyuncumuz sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Rachid Ghezzal'ı sakatlıktan kullanamadık. Mert Günok sezon başında sakatlığı nedeniyle geç geldi. Josef de Souza sakatlandı. Değerli oyuncularımızın beklenmedik sakatlıkları, bizi beklentilerimizin dışına taşıdı. Sakatlıklara karşı tedbir alındı ama bazıları doğal oluşmuş sakatlıklar. Beşiktaş camiasına bu sıkıntılarımızı söylemek istedim. Seneye inşallah bunlar olmayacak. Gereken kadroyu kurup, şampiyon olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ve birlik ve beraberlik olmasını istiyorum. Seçim varmış gibi kapı kapı dolaşmak, Beşiktaş için doğru değil.
"DURSUN ÖZBEK ÖZÜR DİLEMELİ"
Dursun Özbek'in "6 puan olsa da ne fark eder. Ofsaytımsı maç olsa da ne fark eder?" gibi bir söylemi var. 6 puanı silip, Sivasspor maçını eklerseniz, 9 puan eder. Çok şey fark eder. Arkanıza aldığınız rüzgar, rakiplerinizin moralini bozduğunuz tavır, deprem nedeniyle 3 puan yazılması... Ofsaytımsının arkasına, penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz. Başkanlar, taraftar tavrıyla konuşmamalı. Zafer sarhoşluğudur, anlıyorum. Ama çıkıp özür dilemeli. Galatasaray ve Fenerbahçe, biz konuşurken ağzını bile açmadı! Şimdi lig bitince çıkıp 'Ne fark eder?' diyorsunuz! Bu ifadeler hoş değil, spor camiası hoşlanmaz.
"ERDEN TİMUR'UN ELİNDEKİLERİ AÇIKLAMASINI BEKLİYORUZ"
Erden Timur'un konuşmasını bekliyoruz. Elindekileri çok süratli şekilde açıklamasını bekliyoruz. 'Ligi bitirtmem' diyordunuz ama lig bitti! İşinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Kavga etmekten korkup, kaçıyorsunuz. Ama abiniz gelince, çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz. 8 puan fark açılınca konuşuyorsunuz, demek durum bu. 5 puan fark olsa, Dursun Özbek nasıl açıklama yapacaktı? 8 puan farka çirkin açıklamayı yapıyorsanız, 5 puan farkta nasıl konuşacaktınız? Bu ifadeleri kullanacaksanız, neden beklediniz? Zamanında neden konuşamadınız?
"BİZ PUAN DEĞİL ADALET İSTEDİK, TFF BAŞKANI TARAF OLDUĞUNU HİSSETTİRİYOR"
TFF Başkanı da bu düşüncelere katıldı, bu da düşündürücü bir durum. Fark 5 olsaydı, TFF Başkanı olarak bu açıklamalarınızı nasıl değiştirirdiniz? Ne diyecektiniz? Cevabını önemle rica ediyorum. Kasıtlı algı yapıldı. Biz puan istemedik, adalet istedik. Depremden 3 gün sonra 'İki yol var, birini tercih edeceğiz' diyorsunuz. Demek mantıklı bir yol daha var! Bizim önerdiğimiz yol mantıksızsa, o gün neden 'İki yol var' dediniz? TFF Başkanı taraf olduğunu hissettiriyor, Beşiktaş camiası rahatsız. Bunu bir şekilde istemeyerek, anlamayarak söylediğini düşünmek istiyorum. Beşiktaş camiasından özür borcunuz var. Bunu yapmanızı talep ediyorum. TFF Başkanı olacaksanız, tüm takımlara eşit mesafede olmanızı hissettirmelisiniz. Beşiktaş çok büyük camiadır, kelimelerinizi seçerken hassas olmalısınız!
"REDMOND'LA SONA YAKLAŞTIK, SAISS'İN KALMASINI İSTİYORUZ. STAT SPONSORLUĞUNDA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR"
Beşiktaş'ın ödenmemiş 1 kuruş borcu yoktur. Bunu buraya kadar getirmek çok önemliydi. Takdir edilmeyi beklemiyoruz ama başarıları, pandemi döneminde alınmış 4 kupayı spor camiasının unutmamasını diliyorum. Nathan Redmond ile görüşmelerde sona yaklaştık. Henüz imza yok, karşılıklı görüşmeler sürüyor. Kendisi de kalmaya istekli ve arzulu. Romain Saiss'in kalmasını istiyoruz. Onu seviyorum ve sayıyorum. İyi bir karakter. Kendisinden ne gelecek bilmiyorum. Bir şey gelmeyip, yola devam edeceğimizi düşünüyorum. Stat sponsorluğu, ekonomik bir konu. Pazarlıklarımıza devam ediyoruz, olabildiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu, bir süreç alabilir. Daha sezon başlamadı. Camiaya olumlu bir haber vermeyi Allah inşallah nasip eder.
"PFDK, MEHMET BÜYÜKEKŞİ'Yİ CEZALANDIRSIN! TFF BAŞKANLIĞINA ADAYIM YOK"
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmuyorum. Bunu söylemek hakkım. Sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Beşiktaş Başkanı'nı bir haftada 3 kez ceza kuruluna göndermek neyi ifade ediyor? Oradaki kurullar adaletliyse, Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş ile ilgili rencide edici sözleri nedeniyle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Beşiktaş çok büyük bir camiadır, onu rencide edici kelimeler kullanamazsınız! Kullanıyorsanız, siz de o kurullarda gerekli savunmayı yapın! Bu saygısızlık değil, bu söylemlere Beşiktaş Başkanı olarak yasal bir cevap. Bize ceza verenler, bunları da mantıklı şekilde değerlendirsin. TFF Başkanlığı'na bir aday çıkarma gibi görevim yok. Mehmet Büyükekşi'nin karşısına aday çıkarsa ve mantıklı bulursam, destek veririm.
"MEHMET BÜYÜKEKŞİ, DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİNİ TEKRARLADI"
Beşiktaş camiası incinmiştir. Bu kulüplerin ağabeyi biziz! Beşiktaş'a karşı böyle konuşamazsınız! Dursun Özbek'in açıklamasını ertesi gün siz tekrar ederseniz, algıya sebep olursanız. Böyle bir açıklama yapıyorsanız, özür dilersiniz. Beşiktaş 120 yıllık bir camia, siz kimsiniz? Bizler bu 120 yıllık tarihi olan bir kulüpte kimiz?
"ÜMİT ÖZTÜRK'ÜN VERDİĞİ ZARAR ORTADA"
Kulüpler Birliği'nde maalesef yapısal olarak hatalı işler yapıyoruz. Aslında TFF'nin var olma sebebi, Kulüpler Birliği'nde yer alan kulüpler. Son Kulüpler Birliği toplantısında, orası bizim ailemiz... Herkes lafı yuvarlıyor. Ben, Kulüpler Birliği'nde çoğunluğun mevut yönetimden hoşnut olmadığını düşünüyorum. Kulüpler hakemlerden şikayetçi. Yaptığınız ne? Getir MHK, götür MHK! Hakemler görevden alındığında bir tek ben doğru olduğunu söyledim. Konyaspor maçtan sonra bir açıklama yapıyor, akıllara zarar! Konyaspor çok hırslı oynadı, başardılar. Ama 1 puan almayı başardılar. Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Ümit Öztürk gibi hakemi veriyorsunuz, yıllardır Beşiktaş'a verdiği zarar ortada. İkincilik maçına çıkıyoruz, Ümit Öztürk! İçimden neler geçiyor söylemek için ama Beşiktaş Başkanı olduğum için konuşamıyorum. Dursun Özbek gibi zafer sarhoşluğu ile konuşamam. '6 puan vereyim, 3 puan vereyim' demem. Ver, haksız penaltıları da ver, görelim o zaman kaçıncı olduğunu! Herkes cümlelerine dikkat etsin.
"JESUS ŞAMPİYON OLDUYSA FENERBAHÇE'NİN DE KATKISI VAR"
Jorge Jesus Fenerbahçe'nin hocası. İfadeleri de ortada. Bugün eğer Galatasaray şampiyon olduysa, Fenerbahçe'nin de katkısı var. Bilerek veya bilmeyerek. Jorge Jesus'un arkasında durun, adam bir şey anlatmaya çalışıyor. Benim dediğimi anlatmaya çalışıyor.
"UEFA'DAN EKSİK CEVAP GELDİ"
Süper Lig için UEFA'ya başvurduk. Sorumuzu anlamamışlar. Gelen cevap anlaşılabilir değil. Bizim sorduğumuz sorunun anlaşılmış olduğunu düşünmüyoruz. Biz onlardan görüş istedik. Bir kez daha başvuracağız. Eksik bir cevap geldi, yeni gelen cevabı sizlerle paylaşacağız.
"MİNİMUM 3 ÇOK İYİ TRANSFER YAPACAĞIZ! JAMES GÜNDEMİMİZDE YOK, DELE ALLI DÖNMEYECEK"
Transfer için 3 oyuncu ile ilgileniyoruz. Minimum 3 çok iyi oyuncu transferi yapacağız, çalışmalarımızı yaptık. Takımdan ayrılacak oyunculara göre bu sayı 6'ya çıkabilir. Zaten çalışmalarımız hazır. Yıldız transfer anlayışı herkese göre farklı. Benim için yıldız iyi olan, genç olan ve ekonomik olandır. Keşfetmek önemlidir. James Rodriguez gündemimizde yok. Dele Alli ile sözleşmemiz bitti. Geldiğinde çok heyecanlandığımız bir oyuncuydu. Geri dönmeyecek. Kendisinden beklediğimizi alamadık. İnsani olarak toparlanmasını temenni ediyorum.
"YABANCI KURALINDA ESKİ KARARLAR UYGULANIYOR"
Yabancı kuralı ile ilgili fikirler soruluyor. Daha önce alınmış kararlar uygulanıyor! Yeterli mi cevap? Sürekli gündemde 8+3 var. Türk çocuklarının rekabeti öğrenmesi için yabancılarla rekabet etmeli. Çocuklarımızı eğitim için yurt dışına gönderiyoruz, futbolda da gönderebiliriz. Demokrasi önemli, çoğunluğun dediği olmalı. TFF Başkanı son değerlendirmeyi yapacaktır. Fikir almakta fayda var.
"BANKA BORCU İÇİN KULÜBÜN MAL VARLIKLARINI SATIYORLAR"
Bankalar Birliği borcunu kapatacağını söyleyenler, cebinden para çıkarmıyor! Kulübün mal varlıklarını satıyorlar. Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Biz de mal varlıklarımızı satsak, borç ödenir ama bunu yapmayacağız. Biz de öyle halledebilirdik.