Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Erden Timur ve Dursun Özbek'e sert tepki! "Ofsaytımsı, penaltımsı, şampiyonumsu"

"MİNİMUM 3 ÇOK İYİ TRANSFER YAPACAĞIZ! JAMES GÜNDEMİMİZDE YOK, DELE ALLI DÖNMEYECEK"

Transfer için 3 oyuncu ile ilgileniyoruz. Minimum 3 çok iyi oyuncu transferi yapacağız, çalışmalarımızı yaptık. Takımdan ayrılacak oyunculara göre bu sayı 6'ya çıkabilir. Zaten çalışmalarımız hazır. Yıldız transfer anlayışı herkese göre farklı. Benim için yıldız iyi olan, genç olan ve ekonomik olandır. Keşfetmek önemlidir. James Rodriguez gündemimizde yok. Dele Alli ile sözleşmemiz bitti. Geldiğinde çok heyecanlandığımız bir oyuncuydu. Geri dönmeyecek. Kendisinden beklediğimizi alamadık. İnsani olarak toparlanmasını temenni ediyorum.

"YABANCI KURALINDA ESKİ KARARLAR UYGULANIYOR"

Yabancı kuralı ile ilgili fikirler soruluyor. Daha önce alınmış kararlar uygulanıyor! Yeterli mi cevap? Sürekli gündemde 8+3 var. Türk çocuklarının rekabeti öğrenmesi için yabancılarla rekabet etmeli. Çocuklarımızı eğitim için yurt dışına gönderiyoruz, futbolda da gönderebiliriz. Demokrasi önemli, çoğunluğun dediği olmalı. TFF Başkanı son değerlendirmeyi yapacaktır. Fikir almakta fayda var.



"BANKA BORCU İÇİN KULÜBÜN MAL VARLIKLARINI SATIYORLAR"

Bankalar Birliği borcunu kapatacağını söyleyenler, cebinden para çıkarmıyor! Kulübün mal varlıklarını satıyorlar. Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Biz de mal varlıklarımızı satsak, borç ödenir ama bunu yapmayacağız. Biz de öyle halledebilirdik.