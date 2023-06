Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a şok sözler! "Bana komik geliyor..."

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na konuk oldu. Başarılı teknik adamın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"BANA NASİP OLDU!"

Uzun yıllar altyapı, A Takım, uzun yıllarda A Takım'da yaşadığım başarılar... Çok fazla kupa var. 7 tane şampiyonluk var içerisinde, UEFA Kupası, Süper Kupa var. Başarılar içerisinde bu ortama hazırlanan bir futbolcu oldum. Teknik direktörlük kariyerine başlayınca da aklınızda hep Galatasaray oluyor. Bunun bana nasip olması çok doğru bir zamanlama oldu. Yeni bir yönetim geldi, kafa olarak çok uyuştuk. Erden Bey, başkanımız, yönetim kurulumuz çok değerli insanlardan oluşuyor. Hep 'inşallah doğru zamanda olsun' derdim, oldu. Benim için çok büyük mutluluktu. Bekliyordum, ne zaman olacağını bilmiyordum.

"BAŞKA HEDEFİMİZ OLAMAZ"

Florya'da en üst kattaki teknik direktörlük odasında benim olmam çok büyük bir heyecandı. İlk konuşmada da hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Galatasaray'ın başka hedefi olmaz. O dönemde transfer yok, kadro yok, takım ligde 13'üncü olmuş, psikolojik anlamda çökmüş bir takımdı. Değişim gerekiyordu, değişimi doğru yaptık. Getirdiğimiz oyuncular çok doğru ve karakterliler. Burada bir emek vardı. Benim değil, Galatasaray camiasının verdiği bir emek vardı. İçeride biz sportif anlamda kurduğumuz ortam değerliydi. Sadece saha içi değil, saha dışı ortamı da güzeldi. Gelen transferleri karşılamaya gidiş bile çok önemli. Pozitif ortamı başlatmak çok önemli. İlk geldiği andan itibaren Galatasaray'ın ne kadar değerli olduğunu bilebilen oyuncular geldi. Ortama girişleri açısından faydalı oldu. İyi bir program, iyi bir hazırlık. Transferler geç geldi aslında. Lig başladıktan sonra yavaş yavaş oyuncuları oynatabilmeye başladık. Hedef şampiyonluktu, şampiyonlukla bitti. Hedefimize ulaşmamın mutluluğunu yaşıyorum. İnsanların bize yüklediği sorumluluğunu, sokakta sevinmesini, bizle beraber her şeyi yaşamalarını gördüğüm için ayrıca mutluyum.

"REKORLAR KIRDIK!"

Birçok rekor kırdık. Her geçen gün bir şey öğreniyorsun. En etkileyici olanı 14 maçlık galibiyet serisi. Lig tarihinin en uzun serisi. 3 tane de kupa maçı vardı, 17 maçlık total bir seriydi. Bu çok etkileyiciydi. Bu yıllarda çok daha zor. 20-30 yıl önceye göre daha zor lig. Ligde bu puan ortalaması da 30 yılın en yükseği, öyle okudum. Puan ortalaması, galibiyet sayısı olarak bu yılların rekorunu net bir şekilde kırdık. Hedefimiz şampiyonluk bizim dedim. Rekorları kırmaya çalışmadık. Kazandıkça rekorlar kırdık. Bu rekorları da hep bana söylediler. Benim adımı söyleyerek söylediler ama çok doğru olan şey, benim sahiplenmem değil de Galatasaray camiası olarak kırdık. Yaşadığımız her galibiyette herkesin payı var. Tribündeki seyircinin, başkanımızın, yönetimin, camianın, taraftarın payı vardır. Biz bu rekorları hep beraber kırdık. Teknik adam olarak benim ismim, oyuncular yazılacak ama Galatasaray camiası kırdı bu rekoru. Bu rekorlar bizi mutlu etti, motive etti, bir sonraki maça daha yüksek performansla çıkardı."

"FENERBAHÇE'YE FARK YAPABİLİRDİK"

Galatasaray - Fenerbahçe maçları çok önemlidir, değerlidir. Şampiyon takım bazen derbilerde yenilir, burukluğunu yaşar. Fenerbahçe'ye karşı içeride, dışarıda 6 gol atıp gol yemedik. Rakibimiz iki maçta da domine ederek kazandık. Daha farklı skorlarla da bitebilirdi. Şampiyonluk sonrası kutlama öncesi Fenerbahçe'yi yenmek, camiamızın sevincini 2 katına çıkarttı. Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı iç sahada kazandık. Tek mağlubiyetimiz Beşiktaş'a karşı deplasmanda oldu. Bu sene lige hükmeden, domine eden bir Galatasaray vardı. Şampiyon olabilirsiniz ama çok fazla zorlanıp, rakip hatasıyla şampiyon olabilirsiniz. Bu sene kimse hata yapmadı. Biz 88 puana ulaşıp şampiyon olduk. Bu Galatasaray'ın kalitesini, inanmışlığını, motivasyonunu gösteriyor. Lig de çok kaliteliydi. Rakiplerimizin kadrolarında da çok önemli oyuncuları vardı. Bu sene kalite olarak son yılların en iyi liglerinden biriydi. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e kalite ve fark kattı. Galatasaray'ın getirdiği oyuncular, ligin marka değerini çok yükseltti.

TRANSFERLER; KIRILMA ANI...

Şöyle zor; transferler geç geldi, adapte olmak, bizim oyuncuları oyuncuların bizi tanıması... İlk yarıdaki fikstür zordu. İlk 10 haftada 6 deplasman, 3 iç saha ve 1 hafta bay vardı. Zorlu bir fikstürdü. Biz o 10 haftayı aslında puan farkı 5 olarak geçtik. Genel olarak baktığımızda o döneme göre biz daha fazla puan toplayabilirdik ama genel olarak baktığımızda kötü bir senaryo değildi. Bizim için en zor fikstür, Dünya Kupası öncesi maçlarıydı. Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir maçlarıydı. O 3 maç kırılma anıydı. 3 galibiyet, oyun ve skor, gerçekten etkileyiciydi. Fenerbahçe de puan kaybetti, fark 2'ye düştü. Dünya Kupası arasına çok motive gittik. Lig genelinde çok sakatlık yaşamadık. Bu da önemliydi. Atletik performans ekibi, tüm heyet, doktor, sağlık ekibi... Onlar da gerçekten takıma çok büyük değer kattılar. Çok az sakatlık yaşadığımız bir sene. Bu da hem çalışma metodları, antrenman bilimi anlamında, sahada da yüksek tempoda ve baskıda oynadık, bu seneyi az sakatlıkla geçirmek önemliydi.

"DÜNYA KUPASI SONRASI ZORLANDIK"

Dünya Kupası sırasında Sergio Oliveira ve Mauro Icardi'de oldu. Lig tekrar başladıktan sonraki birkaç hafta zorlandık. Ritme girdikten sonra yine takım olarak bu sefer ülkemizin yaşadığı deprem felaketi oldu. Bizi derinden yaraladı, psikolojimizi farklı bir yere götürdü. Zor haftalardı. Bu kadar uzun bölümde, performans olarak hep en üstü yakaladık. Bu da önemliydi.

"BENİ EN ÇOK MUTLU EDEN..."

İyi insanların olduğu bir ortam. Bu çok önemli. Birbirini seven, değer veren insanlar... Transferler de çok önem taşıyor. Transfer döneminde alacağımız her oyuncu için Erden Bey'in yurt dışında çalıştığı bir firma vardı. Karakter analizi de yaptırdık. Ayrıca, hepimizin Avrupa'da ve dünyanın her yerinde ulaşacağımız insanlar var. O insanlara karakter ve kişiliğiyle ilgili geri bildirim aldık. Sorunlu mu, sorunsuz mu, uyacak mı baktık. Beklediğimiz şeyler çıktı. Florya'daki ortam çok sıcaktı. Personel de sahip çıktı. Herkes birbirine yaklaştı, sahip çıktı. Öyle bir ortam oluştu. Ben kişisel olarak hayat felsefem saygı ve sevgidir. Oyuncum ve tesisteki herkes çok değerlidir. Ekibimi de çok yönlendirdim bu konuda. Başkanımızın yarattığı ortam, Erden Bey'in sürekli Florya'da olması ve yaptığı organizasyonlar oldu. Kazanmak da oyuncuları birbirine yaklaştırıyor. Kazandıkça da oyuncular birbirine yaklaşıyor. Beni en çok mutlu eden takım otobüsünde çalınan marşlar, tezahüratlar, camlara vurmalar, oradaki ortamdı.

"KEREM ROLÜNÜ DOĞRU KULLANDI"

Her şey sevgi değil tabii. Taktikler de var. Antrenmanda çalışmadığınız hiçbir şeyi oyuncudan istemeyezsiniz. Önde baskıyı hep çalıştık. Bunu en az yapabilecek oyuncu tiplemesi olarak Juan Mata, Mauro Icardi bile çıkardı. Kerem'in özellikle bu performansında iyice yükselen bir performans oldu. Bence oyunu çok doğru oynadı. Son bölümde Icardi ile olan iletişimi çok değerliydi. Kerem için de gol atmak veya gol attırmak değil, Galatasaray'ın kazanması ön plana çıktı. Dünya Kupası arasında Kerem'e kaptanlık verdik. Lige yaptığı etkide aldığı rol... Liderlerden biri oldu. Türk oyuncuları yönetmesi, diğer oyuncularla ilişkileri... Kerem kaptanlık rolünü doğru kullandı. İnşallah uzun yıllar kaptan olarak Galatasaray'a hizmet eder.

"+1 OPSİYONU BİLMİYORDUM"

Görüştükten sonra ben, sözleşmeyle ilgili hiçbir detaya bakmadım, sonra da bakmadım. Sözleşmemin ne kadar olduğunu bilmiyordum. Aslında artı bir varmış, kulübümüz kullanmış. Sonra bakacağız. Ankaragücü maçı öncesi Erden Bey söyledi. Şampiyonluk sonrası detaylara bakacağız demiştik, kulübümüze teşekkür ediyorum. Sözleşmemdeki opsiyonu kullandılar.

"KARAKTER ANALİZİ YAPTIRIYORUZ"

"Transfer ettiğimiz futbolcularla ilgili bir karakter analizi de yaptırıyoruz. Galatasaray'ın bu sezon getirdiği oyuncular ve oynadığı oyun Süper Lig'in marka değerini yükseltti."

HAKEM HATALARI

"TFF her zaman iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyor. MHK değişiyor, kısa sürede hakemleri rahat ettirecek bir model bulunalı. Eskiden 3-4 tane derbi yönetecek hakem çıkardı, bu sayı azaldı. Hakemlere şans verdikçe, genç isimler eklendikçe, inşallah hakemlik camiası iyi yere gider. Canınız yandığı için bağırıyorsunuz. Bir maçtaki hata, 3 puanını götürebiliyor. Başkanlar, teknik direktörler hakem hatasında görevini kaybedebiliyor. VAR teknolojisinin olduğu dönemde, hakemler sorumluluk almalı. Kendilerine güvenmeli. Yarı otomatik ofsayt sistemi de geliyor. Neredeyse yakında maçları robotlar yönetecek. Avrupa'daki hakemler kendilerine güveniyor, burada korkuyorlar. Biz telefondan görüyoruz, VAR görmüyor. Hakemler kötü niyetli değil ama hatalar kimsenin hoşuna gitmiyor."

"JESUS KONUŞMUYOR DİYORLARDI"

"Daha önce 'Okan Buruk hakemlerle ilgili konuşuyor, Jorge Jesus konuşmuyor' diyorlardı ama bu daha sonra değişti. Çok fazla lig görmüş bir adam değil. Avrupa'da hiçbir büyük ligde çalışmamış bir teknik adamın Türkiye'yi değerlendirmesi komik geliyor. Icardi, Mertens, Zaniolo değerlendirse anlarım ama Avrupa'da çalışmayan insanın, Türkiye Ligi'ni değersiz bulması komik geliyor. Sevilla maçlarına Fenerbahçe iyi oynadı, Türkiye Ligi'nde bu takım. Başarılı performans sergiledi. Sadece Jesus değil, Türkiye'ye gelen yabancı hocalar hep Türkiye'yi küçümsemiştir. Hiçbiri de başarılı da olamamıştır. Son 16 şampiyon Türk teknik adam! Türk teknik adamların başarısı da küçük görülmüştür. Bunu kırmamız gerekiyor. 16 şampiyonluk yeterli sayı."