Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan flaş Abdullah Avcı itirafı!

Uzun aradan sonra biten şampiyonluk hasreti ve sonrasında yaşanan hüsran… Trabzonspor'da geride kalan sezon; taraftar ve camia için büyük hayal kırıklığı oldu. Bu süreçte değişen yönetim ve teknik adamla birlikte bordo-mavililer şimdi yeni bir yolculuğa yelken açıyor.

SABAH Spor, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bundan sonra yapmak istediklerini konuştu.

İşte Doğan'ın ağzından gelecek sezonun planları;

"GEÇMİŞE TAKILIP KALAMAYIZ"

Bir önceki sezon başarıyı zirvede yaşarken, bu yıl maalesef istediğimiz organizasyonu sağlayamadık. Sonuçlar mutlu etmedi. Başarıyı herkes sahiplenir. Ancak başarısızlıkta o 'sahiplenenleri' ortalıkta göremezsiniz. Ertuğrul Doğan olarak asla böyle bir yapıda insan değilim. Geçen yıl nasıl başarıda var isem bu yıl da başarısızlıkta varım ve evet, doğru bir organizasyon sağlayamadık. Başkan gitti, hoca gitti, neler yaşandı, neler oldu buralara hiç girmeyeceğim. Yaşandı ve bitti. Geçmişe takılıp kalmayacağım. Önümüze bakacağız. Yapacak çok işimiz var.

"BJELİCA'YA İNANDIM, ARKASINDAYIM"

Abdullah Avcı, ayrılma kararını bildirdiğinde, 'Bırakma, iyi günde nasıl berabersek kötü günde de yola devam edelim' dedim. Ancak o kararında ısrar etti. Bunu Trabzonspor'un önünü açmak için yaptığını düşünüyorum. Günün birinde yollarımız yeniden kesişecektir. Lakin yakın gelecekte değil. Teknik direktörümüz Bjelica ile uzun bir yolculuğa çıkmayı ve müzemize onunla birlikte birkaç kupa daha eklemeyi planlıyoruz. Ona inandım ve arkasında duracağım.

Trabzon insanının özel bir karakteri vardır. Bizler, inandığı şeylerden vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan insanlarız. Trabzon'da çok kullanılan bir terim vardır: Dik oyna! Horon tepmenin kuralından gelir. Dik duracaksın, yüzün tam karşıya bakacak. Çoğu zaman, 'Takım dik oynasın, kaybetse de olur' derler. Hocayı belirlerken şehrin, taraftarın, yönetimin DNA'sı ile uyumlu biri olması temel kriterimizdi. Bjelica, bu açılardan baktığınızda tam aradığımız kişiydi.

"TÜRKİYE'NİN ÖRNEK KULÜBÜ OLACAĞIZ"

Bjelica'nın en güçlü yönlerinden biri, genç yetenekler keşfedip üst düzey profesyonel futbolcu haline getirebilmesi. Başkanlık koltuğunu devraldığımdan beri hayalim, Trabzon'da bir yetenek fabrikası kurabilmek. Öyle bir sistem hayal ediyorum ki dünyanın birçok ülkesinden çok genç yaşta yetenekler Trabzon'a gelip tesislerimizde hocalarımız, beslenme uzmanlarımız, mentörlerimiz tarafından eğitilsin, köklü yabancı kulüplerle iş birliği içerisinde çok amaçlı bir futbol eğitimi alsın ve Trabzon bu işin merkezi olarak dünyada bilinsin. İnşallah bunu başaracağız.



Kalıcı başarı istiyorsak, Trabzonspor'un ekonomisini sürdürülebilir hale getirmeliyiz. En büyük hedefimiz, Trabzonspor'u maddi ve manevi anlamda Türkiye'nin örnek kulübü haline getirmek.

"PARÇALANMAYALIM, BİRLEŞELİM"

Trabzonspor taraftarından ricam, ne olursa olsun takımımızın yanında dursunlar. Şampiyonlukların yolu birlik ve beraberlikten geçiyor. Ayrılmayalım, birleşelim. Parçalanmayalım, bütünleşelim.

Sürdürülebilir bir sportif başarı için sürdürülebilir mali yapı şart. Bunu kurabilmek için birkaç yol var. Bunlardan ilki ve en önemlisi, emlak konut modeli. Kartal'daki tesislerimizi değerlendirmek üzere düğmeye bastık.