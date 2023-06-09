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Giriş Tarihi: 9.6.2023 20:26

Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile anlaştı

Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırmasın ardından İlhan Palut ile anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, bu sezon sonu sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Bülent Korkmaz yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Karadeniz ekibi, takımın başına İlhan Palut'u getirdi. Çaykur Rizespor kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya varmıştır. Deneyimli teknik direktör ilhan Palut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini Yeşil-mavi renklerimize bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Yeni teknik direktörümüz İlhan Palut'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile anlaştı
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