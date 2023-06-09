Dev final için şölen başladı

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester Cityİnter maçı öncesinde festival alanının açılışı yapıldı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin elçisi Hamit Altıntop'un katılımlarıyla başlayan festivalde futbolseverler, konserler ve çeşitli futbol etkinlikleri ile doyasıya eğlendi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın gelmesinin herkes için heyecan verici olacağını söylerken"Umarım futbol kazanır. Benim gönlüm İnter'den yana. Çünkü Hakan A Milli Takım'ın kaptanı" dedi.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye'nin bilim, sanat ve sporla anılması son derece normal.. İstanbul'un bu şekilde dünyanın gündemine gelmesini de çok önemli buluyoruz.İstanbul her şeyi ile maça hazır. Tüm hazırlıklar bitti. Hiçbir eksiğimiz yok" diye konuştu. Büyükekşi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile UEFA Başkanı Ceferin'in yarın bir görüşme yapacaklarını da belirtti.Büyükekşi, 100 bin kişiyi İstanbul'da misafir edeceklerini de ifade ederek şunları söyledi: "Türkiye geçmişte de bu tür büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı.İngiliz ve İtalyan taraftarın kalbi burada atacak. Bu güzel ambiyansta bu deneyimi yaşamak için insanlar bu hafta İstanbul'a gelmeye başladı.. Bundan önce 3 yıllık Şampiyonlar Ligi finali yapılan ülkelerde o şehre gelen seyircilerin yüzde 43'ü diğer şehirleri de ziyaret etmişler. İlave yüzde 23 para harcamışlar. Bize gelen bir turist 700-800 dolar harcıyor ortalama olarak. Bu misafirlerin 2 bin doların üzerinde harcayacağı tahmin ediliyor.Hamit Altıntop ile birlikte Şampiyonlar Ligi kupasıyla poz veren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1.1 milyar kişinin de dev finali televizyondan izleyeceğini söyledi.TÜRK futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini İngiliz medyasına değerlendirdi. Sky Sport'a röportaj veren tecrübeli hoca, "İnzaghi'nin takımı, Manchester City'yi yenebilir.Finalde ilginç takımlar karşılaşacak.dedi. Napoli'yi şampiyon yaptıktan sonra görevinden ayrılan Spalletti'yi de değerlendiren Terim, "Spalletti benim çok iyi arkadaşım. Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi" diye konuştu.ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play- Off çeyrek finali 3'üncü maçında Pınar Karşıyaka, sahasında ağırladığı Türk Telekom'u 84-81 mağlup etti veEv sahibi takımda skora en çok katkı sağlayan oyuncukonuk ekipte ise Grant'ın attığı 19 sayı maçı kazanmaya yetmedi.