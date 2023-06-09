Mircea Lucescu için makul seçenek Fenerbahçe!

Dinamo Kiev'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan deneyimli teknik adama birçok teklif geldiği öğrenildi. Rumen Digisport'ta yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Mircea Lucescu'ya cazip bir teklifte bulundu. Rumen teknik adam bu teklifi, Suudi Arabistan'ın Romanya'ya çok uzak olması ve hava koşulları nedeniyle reddettiği öğrenildi.
77 yaşındaki hocaya, Suudi Arabistan'da Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr'dan da teklif geldi. Bu haberi duyuran Rumen basınından Digisport, Suudi Arabistan'ın Romanya'ya çok uzak olması ve hava koşulları nedeniyle tecrübeli hocanın teklifi reddettiğini belirtti. F.Bahçe'nin, Lucescu için makul bir seçenek olduğunun da altı çizildi.