Mircea Lucescu için makul seçenek Fenerbahçe!

77 yaşındaki hocaya, Suudi Arabistan'da Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr'dan da teklif geldi. Bu haberi duyuran Rumen basınından Digisport, Suudi Arabistan'ın Romanya'ya çok uzak olması ve hava koşulları nedeniyle tecrübeli hocanın teklifi reddettiğini belirtti. F.Bahçe'nin, Lucescu için makul bir seçenek olduğunun da altı çizildi.