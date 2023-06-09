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Giriş Tarihi: 9.6.2023 11:58 Son Güncelleme: 9.6.2023 11:59

Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo açıklaması!

Okan Buruk’tan Nicolo Zaniolo açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nicolo Zaniolo'nun geleceği ile ilgili açıklamada bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan basınından Di Marzio'ya konuştu. Buruk, takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve adı İtalyan ekipleriyle anılan Nicolo Zaniolo'nun geleceği için konuştu.

Genç teknik adam, "Umarım Galatasaray'da kalır. Derbide Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadı ve iki gol attı. İlk zamanlarda oynamıyordu ama çok çalıştı ve gelecek sezon için hazır. Umarım kalır ama bilemiyorum" sözlerini kullandı.

Sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alan 23 yaşındaki futbolcunun adı İtalya'dan Milan ve Juventus ile anılıyor.

Galatasaray forması altında 11 maça çıkan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo açıklaması!
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