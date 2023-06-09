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Giriş Tarihi: 9.6.2023 11:56

Orkun Kökçü'nün yeni adresi belli oluyor! Benfica...

Orkun Kökçü’nün yeni adresi belli oluyor! Benfica...

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'nün Benfica ile sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Milli futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde Portekiz ekibine 5 yıllık imza atacağı yazıldı.

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, adım adım Benfica'ya transfer oluyor. Hollanda basınında yer alan habere göre, milli futbolcunun bir süredir temas halinde olduğu Benfica ile sözlü anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Orkun'un, Feyenoord ve Benfica'nın bonservis için anlaşması durumunda Portekiz ekibine 5 yıllık imza atacağı belirtildi.

120 MİLYON EURO'LUK MADDE
Benfica'nın, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için ilk etapta masaya koyduğu rakamın 30 milyon euro olduğu kaydedildi. Benfica'nın yaptığı teklif de ayrıca bonusların da yer aldığı vurgulandı. Portekiz temsilcisinin, Feyenoord ile anlaşması ve Orkun'a imza attırması durumunda milli futbolcunun sözleşmesine 120 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koymayı planladığı ifade edildi.

FEYENOORD 40 MİLYON EURO BEKLİYOR
Öte yandan Feyenoord'un ise Orkun için bonservis beklentisinin 40 milyon euro olduğu öne sürüldü. Kulüp yönetiminin, Manchester United ve Liverpool'la da adı geçen başarılı orta saha için daha düşük bir teklifi ise sonraki satıştan pay maddesi ile kabul edebileceği aktarıldı.

Orkun'un Benfica'ya transfer olmak konusunda kararının net olduğu ve geleceğini Portekiz ekibinde gördüğü iddia edildi.

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Orkun Kökçü'nün yeni adresi belli oluyor! Benfica...
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